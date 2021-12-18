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18.12.2021 18:16
Рубрика: В мире

Администрация президента Молдавии разъяснила позицию в отношении посла РФ

Текст: Александр Саможнев

Администрация президента Молдавии не имеет отношения к призывам в социальных сетях объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

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Ранее с такой инициативой выступил председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Иона Гузун.

"Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президентской администрации Сорину Штефырцэ.

На выборах 12 декабря главой Приднестровья был переизбран Вадим Красносельский. В инаугурация 17 декабря принял участие посол Васнецов. Это вызвало возмущение ряда антироссийски настроенных политиков в Молдавии. Так, Гузун написал в Facebook о необходимости "формального решение" о признании российского посла персоной нон грата.

В этом году правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы в непризнанное Приднестровье, а также воздерживаться от заявлений и контактов с Тирасполем. Власти пояснили, что такие действия будут рассматриваться "как вызов суверенитету и территориальной целостности" Молдавии.

Молдавия готовится запретить показ российских программ

Во въезде в республику отказали политологу Наталии Нарочницкой, члену Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду и другим общественным деятелям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные шаги не останутся без реакции со стороны российских властей.

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