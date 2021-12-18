Академик Аскар Акаев награжден престижной научной премией

Ломоносовской премией 1-й степени награжден академик Аскар Акаев за выдающиеся достижения в науке. Это решение ученый совет МГУ принял единогласно. Акаев стал первым ученым из Средней Азии, удостоенным этой престижной премии. С этой наградой его поздравили академики Виктор Садовничий, Валерий Макаров и другие известные ученые.

Аскар Акаев является одним из наиболее авторитетных специалистов в области квантовой электроники, оптической отработки информации, теории вычислений, макроэкономики. Он автор более 150 научных работ, в том числе монографий, учебников и учебных пособий, семи изобретений, 20 книг.

Ученый в 2006 году был избран иностранным членом РАН. Так же Аскар Акаев является почетным членом Нью-Йоркской академии наук, Исламской академии наук и др.