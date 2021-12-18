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18 декабря 2021 г.

Приказ Федеральной налоговой службы от 10.08.2021 № ЕД-7-3/740@ "Об утверждении форм документов, используемых при регистрации объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, порядков их заполнения и форматов их представления в электронной форме"

Дата подписания 10 августа 2021 г.
Опубликован 18 декабря 2021 г.

Зарегистрирован 15.12.2021 № 66339

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.12.2021 г.

Вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес и не ранее дня вступления в силу приказа Минфина России о признании утратившим силу приказа Минфина России от 22.12.2011 № 184н "Об утверждении форм документов, используемых при регистрации объектов налогообложения налогом на игорный бизнес" (зарегистрирован Минюстом России 28.02.2012, регистрационный № 23350)

Приказ Федеральной налоговой службы от 10.08.2021 № ЕД-7-3/740@
(pdf, PDF, 10.5 Мб)