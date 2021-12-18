Испытания американской гиперзвуковой ракеты вновь закончились неудачей

В США в третий раз провалился испытательный пуск авиационной гиперзвуковой ракеты.

ВВС США в третий раз не смогли провести успешные испытания ракетного ускорителя на прототипе гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, (ARRW). Ракета так и не смогла покинуть пусковое устройство под крылом бомбардировщика B-52H.

Эту новость порталу The Drive подтвердил бригадный генерал ВВС Хит Коллинз, руководитель программы вооружений этой службы.

"Последовательность запуска была прервана из-за неизвестной проблемы. Ракета вернется на завод, и анализ телеметрии и бортовых данных начнется немедленно. Программа будет стремиться возобновить летные испытания как можно быстрее", - уточнил он.

Это произошло примерно через пять месяцев после второй попытки провести летные испытания ракетного ускорителя ARRW. Тогда ВВС сочли это испытание частично успешным, несмотря на то, что ускоритель не сработал как предполагалось. Однако прототип оружия благополучно отделился от бомбардировщика B-52H.

Первая попытка ВВС была предпринята в апреле 2021 года. В том случае, как и в этом последнем испытании, из-за неустановленной проблемы пришлось отказаться от запуска.

ВВС надеялись провести три успешных испытания в этом году до начала испытаний прототипов с загруженными в них гиперзвуковыми ракетами-носителями.

Автор портала напоминает, что проблемы с испытанием новых гиперзвуковых систем, возникали не только у ВВС США. В октябре Пентагон объявил о провале испытания гиперзвуковой ракеты с космодрома Кодьяк.

Все это происходит на фоне того, что Китай и Россия уже начали развертывать свое гиперзвуковое оружие и продолжают разрабатывать новые образцы.

"Вас должно беспокоить то, что за последние пять лет, а может и дольше, Соединенные Штаты провели девять испытаний гиперзвуковой ракеты, а китайцы за это же время провели сотни", - сказал в октябре на мероприятии Defense Writers Group генерал ВВС в отставке Джон Хайтен.