Настольные часы Jaeger-LeCoultre Atmos - вещь особенная: их уникальный механизм получает энергию для работы от малейшего перепада температуры окружающего воздуха, а это значит, что он по сути близок к "вечному двигателю".

В 2021 году богатая коллекция часов Atmos, существующая уже более 90 лет, пополнилась новой знаковой моделью Kuranty, которая создана швейцарской мануфактурой в сотрудничестве с российской компанией Bosco. Циферблат этой модели повторяет знаменитые куранты на Спасской башне московского Кремля - главные часы страны.

Филигранно выточенные золотые стрелки точно скопированы с кремлевских часов. Фото: пресс-служба

Сдержанную элегантность циферблата подчеркивают золотые стрелки, точно скопированные с кремлевских часов, а на обратной стороне корпуса изображен государственный герб Российской Федерации.

Обратная сторона корпуса. Фото: пресс-служба

Часы Atmos были изобретены инженером из Невшателя Жаном-Леоном Рейтером в 1928 году и доведены до абсолютного совершенства в мастерских мануфактуры Jaeger-LeCoultre. При всей эффектности замысла и результата механизм Atmos поражает простотой технических решений. Принцип действия основан на колебаниях температуры воздуха в помещении: герметичная капсула содержит смесь газов, которые расширяются при повышении температуры и сжимаются при ее понижении. Эта капсула работает подобно мехам аккордеона и непрерывно заводит механизм часов.

Механизм часов открыт взгляду. Фото: пресс-служба

Получая энергию буквально "из воздуха", часы поражают точностью и стабильностью функционирования. Колебания температуры всего в один градус достаточно, чтобы обеспечить запас хода продолжительностью в двое суток. Приближаясь по сути к вечному двигателю, мечте великих мастеров Возрождения, часы Atmos как будто приоткрывают двери в вечность.

Модель Atmos Classic Kuranty выпущена лимитированной серией из 18 экземпляров и представлена в Sublime by Bosco.