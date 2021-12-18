Какие фильмы россияне будут смотреть в новогодние каникулы

Новогодние каникулы - лучшее время, чтобы наконец прочитать отложенные до лучших времен книги и посмотреть любимые книги. И если в выборе книг ориентиром становятся всевозможные рейтинги, в которых лидируют современные авторы вроде Фредерика Бакмана или Бориса Акунина, то в выборе фильмов россияне проявляют невероятный консерватизм. Каждое 31 декабря они включают телевизор и… смотрят "Иронию судьбы, или С легким паром". Без этой легендарной комедии Эльдара Рязанова и Новый год - не праздник. Какие еще фильмы мы будем смотреть в новогодние каникулы, выяснил сервис SuperJob.

Каждый пятый опрошенный в праздничные дни обязательно пересмотрит что-нибудь из советской киноклассики. "Это часть нашего общего культурного кода, без гайдаевских комедий Новый год может и не наступить", - шутят участники опроса.

Топ-10 самых популярных советских фильмов, давно ставших частью нашего культурного кода, возглавляют "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Приключения Шурика". Не забудут россияне пересмотреть и такие фильмы, как "Джентльмены удачи", "Чародеи", "Карнавальная ночь", "Служебный роман", "Любовь и голуби", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Девчата".

На пятки советскому кинематографу наступает зарубежный. Ему отдают предпочтение 16 процентов опрошенных. Многие уже составили списки самых долгожданных киноновинок и проверенных временем сериалов. Топ-10 современных зарубежных фильмов выглядит так: фильмы о Гарри Поттере, "Игра престолов", "Ведьмак", "Дом Gucci", "Острые козырьки", "Матрица 4", серия фильмов "Мстители", "Дюна", "Шерлок Холмс" и "Американская история ужасов".

Из "старенького" обязательно пересмотрят традиционные рождественские фильмы - "Один дома" и "Гринч - похититель Рождества". В десятку вошли также "День сурка", "Красотка", серия фильмов "Бетховен", "Полицейская академия", "Терминатор", "Сегун", "Крепкий орешек" и "Смертельное оружие".

А что же российское современное кино? Ему в новогодние праздники отдадут предпочтение семь процентов опрошенных. В их топ попали "Последний богатырь", "Небо", "Чемпион мира", "Полицейский с Рублевки", "Вампиры средней полосы", "Сваты", "Проект "Анна Николаевна", "Особенности национальной охоты" и "Самый лучший день".

Другие кинопланы у 14 процентов россиян: они намерены посмотреть исторические хроники, английские детективные сериалы, военные фильмы, видео с концертов, документальное кино о живой природе, аниме. На наш взгляд, это неплохая альтернатива, особенно если провести это время с пользой вместе с детьми.

Каждый четвертый (24%) вообще не собирается смотреть кино и сериалы во время новогодних каникул: "Есть много других интересных дел"; "Буду работать в каникулы".