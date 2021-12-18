18 декабря 1921 года родился наш любимый актер. Вспомним, погрустим, улыбнемся...

Мы говорим его фразами, часто подражаем и вспоминаем, хотя Юрия Никулина давно нет с нами. Может, потому что простой человеческой доброты в жизни стало меньше? А он ее пронес через всю свою жизнь. И нам оставил.

И мы с теплотой вспоминаем времена, "Когда деревья были большими". Говорим даже про себя, как про Мухтара - "он постарается". Желаем Сене беречь руку, хотя товарища вообще-то зовут по-другому. Называем важное мероприятие "операцией Ы". И все догадываются, о чем речь.

Это уже даже не "баяны", а классика, слова и выражения вошедший в наш обиход, в нашу культуру, благодаря режиссерам, сценаристам. но в первую очередь ему - Юрию Никулину и его обычной и, вто же время, такой редкой интонацией.

Он появился на свет в этот день целый век назад. И вместил в себя и довоенное детство, и войну, которую отшагал от начала до конца, и дебют на сцене цирка, и невероятную популярность в кино, и анекдтоы 1990-х, и памятник на Цветном бульваре. Он поставлен так, что всегда находится в гуще народа. Да, Юрий Владимирович настоящий Народный артист.

Но у него было и еще одно звание, которым Никулин гордился. И это первый вопрос теста "Родины"