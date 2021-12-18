Закон Мурманской области от 16 декабря 2021 года № 2713-01-ЗМО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Мурманской областной Думой 10 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее также - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 19 932 232 589,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 922 031 900,00 рубля;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 19 932 232 589,00 рубля.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 20 994 746 289,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 957 985 100,00 рубля, и на 2024 год в сумме 22 204 481 389,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 21 139 185 300,00 рубля;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 20 994 746 289,00 рубля и на 2024 год в сумме 22 204 481 389,00 рубля.

Статья 2. Доходы и бюджетные ассигнования бюджета Фонда

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2022 год формируются согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда фактически полученные при исполнении бюджета безвозмездные поступления сверх утвержденных настоящим Законом доходов на увеличение расходов соответственно целям их предоставления.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда:

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации, уточнение применения кодов бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Фонда по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 4. Размер и цели использования средств нормированного страхового запаса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2022 год в объеме не более 3 014 663 864,00 рубля;

2) на 2023 год в объеме не более 3 156 478 237,67 рубля;

3) на 2024 год в объеме не более 3 317 844 759,33 рубля.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются для:

1) дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда, врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Мурманской области, в размере ноль целых девяносто пять сотых процента от суммы средств,

поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Мурманской области А.В.Чибис







