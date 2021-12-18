Музей Победы к 100-летию Юрия Никулина подготовил необычную программу

Восемнадцатого декабря известному актеру и артисту цирка Юрию Никулину исполнилось бы 100 лет. К этой дате Музей Победы в Москве подготовил необычную программу.

Родился Никулин в городе Демидов Смоленской области. Когда ему было четыре года, семья переехала в Москву (Токмаков переулок). А в 1939 году юношу призвали в Красную Армию. За время Великой Отечественной войны был награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией". А закончилась служба 18 мая 1946 года. Никулин был в звании старшего сержанта.

Музей Победы предлагает не только посмотреть киноленты, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа, но и узнать много нового из военного периода жизни известного человека.

Так, на выставке представлен его путь, как солдата, участника Финской и Великой Отечественной войн, защитника Ленинграда. В мультимедийном зале проекта "Лица Победы", где бережно хранятся материалы о людях военного поколения, можно прочесть о боевом пути Никулина и увидеть его фото военных лет.

Так же к юбилею подготовлена специальная программа онлайн-кинотеатра Музея Победы. В этот день покажут фильмы "Они сражались за Родину" и "Бриллиантовая рука". Напомним, что фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" вышел в прокат 12 мая 1975 года. Юрий Никулин сыграл в ленте роль рядового Некрасова. Комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" по цитируемости занимает одно из первых мест среди отечественных фильмов. Пользователи смогут также поучаствовать в онлайн-викторине, посвященной Юрию Никулину. Посещение онлайн-кинотеатра бесплатно.