Новости

Посол Антонов: США могут подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений 02:47
Музей Победы к 100-летию Юрия Никулина подготовил необычную программу 02:00
Президент Сербии Вучич назвал причину энергетического кризиса в Европе 01:50
В Египте выявлены первые три случая заражения "омикрон"-штаммом 01:16
Браслеты против 5G оказались радиоактивными 00:57
Немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT 00:43
ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины против коронавируса Covovax 00:23
УНИКС, ЦСКА и "Зенит" добились побед в Евролиге 00:05
Австрия узаконила право на медицинский суицид 17.12.2021
Прибывающих из Кении будут отправлять на карантин 17.12.2021
Мишустин освободил от должности главу Росжелдора 17.12.2021
Двое пожарных пострадали при тушении горящего корабля в Петербурге 17.12.2021
Дания с воскресенья ужесточает ограничительные меры по коронавирусу 17.12.2021
Мантуров рассказал о сертификации пассажирского МС-21 17.12.2021
Минстрой рассматривает инициативу о возможности покупки земли на маткапитал 17.12.2021
В Иркутской области открыли Тайшетский алюминиевый завод 17.12.2021
Три человека пострадали при пожаре на строящемся корабле в Петербурге 17.12.2021
Песков рассказал про отношение Путина к "теории двойников" 17.12.2021
Песков назвал уникальной харизму Путина 17.12.2021
В Крыму запретили массовые мероприятия в новогодние праздники 17.12.2021
В Москве начальницу налоговой инспекции отправили под домашний арест 17.12.2021
Байден снова назвал Харрис президентом 17.12.2021
На "Северной верфи" в Петербурге загорелся строящийся корабль 17.12.2021
Предпринимательница из списка Forbes Ольга Миримская арестована за дачу взятки 17.12.2021
Путин по телефону поздравил папу Римского с юбилеем 17.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
18.12.2021 02:00
Рубрика: Общество

Музей Победы к 100-летию Юрия Никулина подготовил необычную программу

Текст: Ирина Огилько
Восемнадцатого декабря известному актеру и артисту цирка Юрию Никулину исполнилось бы 100 лет. К этой дате Музей Победы в Москве подготовил необычную программу.
Юрий Никулин (в центре) во время Великой Отечественной войны. Фото: РИА Новости Юрий Никулин (в центре) во время Великой Отечественной войны. Фото: РИА Новости
Юрий Никулин (в центре) во время Великой Отечественной войны. Фото: РИА Новости

Родился Никулин в городе Демидов Смоленской области. Когда ему было четыре года, семья переехала в Москву (Токмаков переулок). А в 1939 году юношу призвали в Красную Армию. За время Великой Отечественной войны был награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией". А закончилась служба 18 мая 1946 года. Никулин был в звании старшего сержанта.

Фото: РИА Новости
Каким званием гордился Народный артист Никулин. Тест "Родины" к 100-летию со дня рождения актера

Музей Победы предлагает не только посмотреть киноленты, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа, но и узнать много нового из военного периода жизни известного человека.

Так, на выставке представлен его путь, как солдата, участника Финской и Великой Отечественной войн, защитника Ленинграда. В мультимедийном зале проекта "Лица Победы", где бережно хранятся материалы о людях военного поколения, можно прочесть о боевом пути Никулина и увидеть его фото военных лет.

Так же к юбилею подготовлена специальная программа онлайн-кинотеатра Музея Победы. В этот день покажут фильмы "Они сражались за Родину" и "Бриллиантовая рука". Напомним, что фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" вышел в прокат 12 мая 1975 года. Юрий Никулин сыграл в ленте роль рядового Некрасова. Комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" по цитируемости занимает одно из первых мест среди отечественных фильмов. Пользователи смогут также поучаствовать в онлайн-викторине, посвященной Юрию Никулину. Посещение онлайн-кинотеатра бесплатно.

Общество История Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Арт Музеи и памятники Вторая мировая война

Главное сегодня

Посол Антонов: США могут подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений
В ЕС рассказали о формате взаимодействия с Россией
МИД: Россия запретила въезд семи подданным Великобритании
Песков ответил на вопрос о следующем президенте
Ученые: Риск повторного заражения от "омикрона" в пять раз выше, чем от "дельты"
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год