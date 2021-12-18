NI: "Циркон" может создать угрозу авианосной ударной группе ВМС США

"Ударная авианосная группа является одним из самых мощных видов вооружения в арсенале и способна проецировать беспрецедентную огневую мощь далеко за пределы американских вод. Эти грозные соединения стали не только основой военно-морской доктрины США, но и одним из самых узнаваемых символов американской военной мощи", - пишет National Interest.
По мнению автора публикации, Россия не делает такую же ставку на собственные авианосные ударные группы, как США. Это связано с различным подходом к военной доктрины.
"Россия всегда была сухопутной державой. В то время как Соединенные Штаты - морская держава, которой флот нужен для проецирования силы в глобальном масштабе, главная миссия российского флота - охрана обширных евразийских границ", - поясняет издание.
Однако новое вооружение дает России определенное преимущество перед американскими авианосцами. В частности, автор материала приводит в качестве примера противокорабельную гиперзвуковую ракету "Циркон" и подводный дрон с ядерным двигателем "Посейдон", взрыв которого способен вызвать цунами. Подобное вооружение может потопить авианосец.
Американское издание пишет, что Россия способна нейтрализовать угрозу со стороны ударных авианосных групп в случае крупного конфликта, но надеется, что подобного столкновения никогда не произойдет. "Учитывая катастрофические глобальные последствия такого конфликта, будем надеяться, что он навсегда останется гипотетическим", - говорится в материале.