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18.12.2021,  
12:12
Текст:  Михаил Русин

Опасный тандем: 19FortyFive назвал Су-57 и "Охотника" грозной командой

В США оценили потенциальные возможности боевого тандема, состоящего из российского истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Как пишет издание 19FortyFive, Су-57 и С-70 являются "грозной командой". Концепция лояльного ведомого означает, что оба самолета могут обмениваться необходимой в бою информацией. При этом ударный беспилотник обладает некоторыми автономными возможностями.

Фото: ОАК
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"Сочетание "Охотника" и Су-57 дает русским больше возможностей во время боя. Пилот Су-57 может отправить дрон на выполнение опасного задания", - говорится в публикации.

Издание упоминает о попавшем на видео "Охотнике" с плоским соплом, которое делает его менее заметным. Также автор материала обращает внимание на малозаметность самого Су-57. Это позволяет Су-57 и "Охотнику" действовать в тылу противника.

"Охотник", безусловно, заслуживает внимания. Действие в паре с самолетом-невидимкой должно вызвать озабоченность по поводу возможности их перехвата военно-воздушными силами. Русские также могут в перспективе начать запускать "Охотников" с десантных кораблей, и тогда ВМС США придется иметь дело с беспилотником-невидимкой", - резюмирует 19FortyFive.

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Фото: Wikimedia.org/U.S. Air Force / Christopher Okula
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