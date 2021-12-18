От коронавируса умерла судья Басманного суда Юлия Сафина

Судья Басманного районного суда Москвы скончалась от последствий коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Юлии Сафиной было 44 года. Она скончалась несколько дней назад, но информация об этом появилась только в субботу, 18 декабря. Ранее она заразилась коронавирусом, болезнь вызвала тяжелые осложнения.

В последнее время Юлия Сафина рассматривала административные дела, но до этого председательствовала на процессах, связанных с громкими уголовными делами. В частности, она рассматривала ходатайства следствия об аресте или продлении содержания под стражей экс-губернатору Кировской области Никите Белых, отставному главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, бывшему сенатору Рауфу Арашукову.