В Москву идет мощный снегопад

В субботу на Москву обрушится сильный снегопад: выпадет около четверти месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Прирост снега составит до 9 сантиметров. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. В свою очередь, департамент транспорта предупредил о возможном осложнении ситуации на дорогах. Горожанам рекомендуется не садиться за руль и воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, что уже на следующей неделе в Москву придет резкое похолодание: температура приблизится к минус 25.