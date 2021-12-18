В Подмосковье температура опустится до минус 26

Московская область окажется в эпицентре сильного похолодания в ближайшие дни, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Температура достигнет отметки минус 26.

На прогностических картах морозы, аналогичные предстоящим в Подмосковье, изображаются иссиня-черным цветом. Более темные оттенки нанесены только на контуры Ямало-Ненецкий автономного округа и Красноярского края.

Похолодание обусловлено поступлением холодного воздуха с Таймыра, объяснил Роман Вильфанд. Холодный воздух начнет поступать в Центральную Россию с 21 декабря. В ряде регионов ожидается 35-градусный мороз, в Москве - до минус 24.