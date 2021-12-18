В Чечне организовали проверку из-за гулявшего ночью ребенка

Прокурор Чеченской республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по факту нахождения ребенка одного на улице примерно в четыре часа утра в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Проверку инициировали из-за появившегося в социальных сетях видеоролика.
По предварительным данным, четырехлетнего ребенка обнаружили прохожие мужчины в окружении бездомных собак. По счастливой случайности мальчик не пострадал, его передали родителям.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Специалисты дадут оценку отношению родителей к исполнению обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В случае необходимости будут принять меры реагирования.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.