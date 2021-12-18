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18.12.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

В Чечне организовали проверку из-за гулявшего ночью ребенка

Текст: Ирина Белова

Прокурор Чеченской республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по факту нахождения ребенка одного на улице примерно в четыре часа утра в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

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Проверку инициировали из-за появившегося в социальных сетях видеоролика.

По предварительным данным, четырехлетнего ребенка обнаружили прохожие мужчины в окружении бездомных собак. По счастливой случайности мальчик не пострадал, его передали родителям.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Специалисты дадут оценку отношению родителей к исполнению обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В случае необходимости будут принять меры реагирования.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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