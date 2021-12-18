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18.12.2021 16:11
Рубрика: Происшествия

На Урале проверят водителя, выгнавшего пенсионерку из автобуса

Текст: Сергей Панасенко

Следователи начали проверку ЧП, которое, по утверждению горожан-очевидцев, запечатлевших случившее на видео, произошло в Екатеринбурге.

В Саратове восемь человек пострадали в ДТП с междугородним автобусом

Судя по записи, которой очевидцы поделились с местным телеграм-каналом, пожилая женщина пыталась сесть в автобус, но по непонятной причине двое мужчин, сообщают, что это водитель и кондуктор, выталкивают бабушку из салона. Она падает, а ее обидчики быстро возвращаются в машину - автобус уезжает с остановки.

Как сообщил "РГ" старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, во время проверки будут выяснены все обстоятельства ЧП, выявляться признаки ст.238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. К счастью, очевидцы зафиксировали, на какой остановке произошел вопиющий случай, водитель и кондуктор какого городского маршрута, так поступили с пожилой женщиной.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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