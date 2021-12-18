Закон Ростовской области от 16 декабря 2021 года № 635-ЗС "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием 16 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 247 713 525,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 257 487 544,3 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2023 года в сумме 53 100 089,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области в сумме 3 316 134,7 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 9 774 018,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) соответственно:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 238 313 352,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 248 680 498,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 265 669 821,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 261 617 728,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 500 000,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2024 года в сумме 80 339 190,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2025 года в сумме 93 176 363,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области на 2023 год в сумме 4 562 927,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 994 973,1 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 27 356 468,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12 937 229,2 тыс. рублей.

3. Учесть в областном бюджете объем поступлений доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Областному закону.

4. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Областному закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Областному закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в областной бюджет, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Областному закону.

3. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, поступающие в консолидированный бюджет Ростовской области в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, подлежат зачислению:

1) в областной бюджет - по нормативу 90 процентов;

2) в бюджеты муниципальных образований - по нормативу 10 процентов.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в бюджеты муниципальных образований 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области от указанного налога, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Областному закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Ростовской области на 2022 год в сумме 3 463 098,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 450 971,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 518 133,2 тыс. рублей.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области на 2022 год в сумме 20 056 225,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 21 360 237,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 22 453 755,4 тыс. рублей.

Предусмотреть в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов в составе бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области бюджетные ассигнования на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением от 15 апреля 2015 года № 2 к соглашению от 26 апреля 2010 года № 01-01-06/06-123 о предоставлении бюджету Ростовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 3 055,8 тыс. рублей ежегодно.

3. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ростовской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Областному закону;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Областному закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Ростовской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Областному закону;

4) перечень субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Областному закону;

5) распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Областному закону.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Ростовской области

Установить, что размеры должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Ростовской области, окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Ростовской области, должностных окладов технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области индексируются с 1 октября 2022 года на 4,0 процента, с 1 октября 2023 года на 4,0 процента, с 1 октября 2024 года на 4,0 процента.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных учреждений Ростовской области

Установить, что размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих государственных учреждений Ростовской области индексируются с 1 октября 2022 года на 4,0 процента, с 1 октября 2023 года на 4,0 процента, с 1 октября 2024 года на 4,0 процента.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что субсидии из областного бюджета предоставляются следующим категориям юридических лиц (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) - на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

4) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

5) организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам - на возмещение части затрат на организацию электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения объектов по заготовке, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции, уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции, оборудования для обработки и внесения навоза, переработки биологических отходов животного происхождения, отходов растениеводства, животноводства, переработки сельскохозяйственного сырья в целях производства корма для животных в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

6) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство и воспроизводство водных биологических ресурсов, - на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

7) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство), - на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции аквакультуры в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

8) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и (или) переработку водных биологических ресурсов, - на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания продукции аквакультуры и (или) переработки, охлаждения и хранения водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

9) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и (или) переработку водных биологических ресурсов, - на возмещение части затрат на приобретение техники, спецавтотранспорта, оборудования, устройств, приборов и комплектующих к ним, используемых в аквакультуре (рыбоводстве) и (или) переработке водных биологических ресурсов, в том числе по импорту, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

10) организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), - на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) - на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства) в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

12) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

13) организациям потребительской кооперации - на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

14) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

15) крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

16) производителям зерновых культур - на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

17) организациям агропромышленного комплекса и сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на производство индюшиного, и (или) утиного, и (или) куриного мяса птицы в живом весе в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

18) субъектам виноградарства (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на проведение уходных работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте в рамках подпрограммы "Развитие виноградарства и виноделия" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

19) субъектам виноградарства и виноделия (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на развитие виноградарства и виноделия в рамках подпрограммы "Развитие виноградарства и виноделия" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

20) субъектам виноградарства (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе по импорту, в рамках подпрограммы "Развитие виноградарства и виноделия" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

21) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

22) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в рамках подпрограммы "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

23) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и (или) затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур, в рамках подпрограммы "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

24) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах в рамках подпрограммы "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

25) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) - на возмещение части затрат на приобретение и внесение фосфорсодержащих удобрений под пар и (или) зябь в рамках подпрограммы "Охрана плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

26) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), осуществляющим деятельность в восточных районах Ростовской области, - на возмещение части затрат на фитомелиоративные мероприятия в рамках подпрограммы "Охрана плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

27) индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, - на возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по заключенным с работниками - гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" государственной программы Ростовской области "Комплексное развитие сельских территорий";

28) индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, - на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики, в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" государственной программы Ростовской области "Комплексное развитие сельских территорий";

29) автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспорто ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области" - на обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

30) организациям независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям - на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

31) автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на обеспечение деятельности по организации проведения инвестиционного послания Губернатора Ростовской области в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

32) автономной некоммерческой организации "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" - на обеспечение деятельности по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область, в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

33) организациям - на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации, и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", на новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов, в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

34) автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

35) автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

36) автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на развитие программы микрофинансирования в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

37) автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на создание и (или) обеспечение деятельности пространств коллективной работы "Точка кипения" в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

38) автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на создание и (или) развитие проекта "Мой бизнес" в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

39) автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории моногородов, в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

40) автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

41) некоммерческой организации "Гарантийный фонд Ростовской области" - на развитие системы гарантий и поручительств в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

42) субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, - гранты на финансовое обеспечение затрат на оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

43) автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций "Агентство инноваций Ростовской области" - на обеспечение деятельности в целях содействия инновационному развитию Ростовской области, за исключением деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда, в рамках подпрограммы "Инновационное развитие Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

44) автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций "Агентство инноваций Ростовской области" - на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда в рамках подпрограммы "Инновационное развитие Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

45) автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на создание и (или) развитие центра молодежного инновационного творчества в рамках подпрограммы "Инновационное развитие Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

46) автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций "Агентство инноваций Ростовской области" - в целях содействия достижению результатов национального проекта "Производительность труда" в Ростовской области, в том числе на создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда и "фабрики процессов", в рамках подпрограммы "Инновационное развитие Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

47) автономной некоммерческой организации "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" - на обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма";

48) автономной некоммерческой организации "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" - в целях содействия достижению результатов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Ростовской области, в том числе на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма";

49) некоммерческой организации "Региональный фонд развития промышленности Ростовской области" - на финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики";

50) некоммерческой организации "Региональный фонд развития промышленности Ростовской области" - на обеспечение деятельности по организации коллективной экспозиции Ростовской области на международной промышленной выставке "Иннопром" в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики";

51) некоммерческой организации "Региональный фонд развития промышленности Ростовской области" - на обеспечение деятельности по организации коллективной экспозиции Ростовской области на выставке "Гидроавиасалон" в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики";

52) некоммерческой организации "Региональный фонд развития промышленности Ростовской области" - на обеспечение деятельности по организации проведения Международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE" в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики";

53) организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в областной реестр средств массовой информации, - на возмещение части затрат на производство, выпуск и распространение периодических печатных изданий - газет по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области;

54) телерадиокомпаниям - на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации в рамках подпрограммы "Развитие цифровых технологий" государственной программы Ростовской области "Информационное общество";

55) организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности - гранты на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в средствах массовой информации, по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области;

56) организациям и индивидуальным предпринимателям - на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий, в рамках подпрограммы "Развитие цифровых технологий" государственной программы Ростовской области "Информационное общество";

57) социально ориентированным некоммерческим организациям - на возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений; на возмещение затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций; на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг; на возмещение затрат на оплату услуг по размещению информационных материалов об их деятельности в средствах массовой информации в рамках подпрограммы "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Региональная политика";

58) автономной некоммерческой организации "Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области" - на обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Региональная политика";

59) войсковому казачьему обществу "Всевеликое войско Донское" - на меры стимулирования казаков-резервистов из числа членов казачьих обществ, находящихся в мобилизационном резерве, в рамках подпрограммы "Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы" государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области";

60) поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) - на компенсацию затрат при получении гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан";

61) социально ориентированным некоммерческим организациям - на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому, в рамках подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан";

62) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, - на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений";

63) организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, - на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений";

64) региональным и местным национально-культурным автономиям - на возмещение части затрат, направленных на обеспечение мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализацию национально-культурных прав граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, в рамках подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма";

65) Адвокатской палате Ростовской области - на возмещение затрат, связанных с оказанием гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи, в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области;

66) телекомпаниям - на финансовое обеспечение затрат по организации трансляций матчей Футбольного клуба "Ростов" на телеканалах в рамках проведения чемпионата России по футболу по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области;

67) войсковому казачьему обществу "Всевеликое войско Донское" - на оказание содействия в тушении пожаров на территории Ростовской области;

68) частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на основании лицензии в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с утвержденными Правительством Ростовской области нормативами на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и нормативами на реализацию образовательных программ дошкольного образования в частных общеобразовательных организациях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

69) частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на основании лицензии в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность, для финансового обеспечения получения дошкольного образования - на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с утвержденными Правительством Ростовской области нормативами на реализацию образовательных программ дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

70) частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на основании лицензии в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - на возмещение затрат на организацию не менее одного раза в день бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования;

71) организациям железнодорожного транспорта - на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет, а также обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, которым установлена льгота по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде скидки в размере 50 процентов от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Ростовской области;

72) студенческим отрядам в Ростовской области - на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и развитие инфраструктуры молодежной политики" государственной программы Ростовской области "Молодежная политика и социальная активность";

73) молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, - на возмещение части затрат, связанных с осуществлением и развитием деятельности общественного объединения, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и развитие инфраструктуры молодежной политики" государственной программы Ростовской области "Молодежная политика и социальная активность";

74) некоммерческим организациям - на возмещение части затрат по расходам, связанным с участием команд Клуба Веселых и Находчивых и их болельщиков в телевизионных, центральных, межрегиональных, региональных, официальных лигах Клуба Веселых и Находчивых телевизионного творческого объединения "Александр Масляков и компания", Международном фестивале команд КВН "КиВиН", в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и развитие инфраструктуры молодежной политики" государственной программы Ростовской области "Молодежная политика и социальная активность";

75) коммерческим организациям - гранты на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта, в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта";

76) социально ориентированным некоммерческим организациям - гранты на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта, в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта";

77) некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" - на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области";

78) некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области";

79) организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - на создание, ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения и на создание и сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках подпрограммы "Применение и развитие геоинформационных технологий и систем" государственной программы Ростовской области "Информационное общество";

80) организациям, осуществляющим перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, - на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных государственных органов Ростовской области";

81) объединениям участников долевого строительства - на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности (65 процентов и более) в рамках подпрограммы "Стимулирование развития рынка жилья" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";

82) акционерному обществу "ДОМ.РФ" - на компенсацию затрат, возникающих в результате возмещения кредитным организациям недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования;

83) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - на возмещение части затрат по строительству объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом в рамках подпрограммы "Развитие газотранспортной системы" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики";

84) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы";

85) унитарной некоммерческой организации "Ростовский областной фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" - на финансовое обеспечение уставной деятельности в рамках подпрограммы "Стимулирование развития рынка жилья" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";

86) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" - имущественный взнос в имущество на цели, предусмотренные статьей 131 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в рамках подпрограммы "Стимулирование развития рынка жилья" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";

87) инвестору - на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, в рамках подпрограммы "Стимулирование развития рынка жилья" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области".

2. Установить, что:

1) субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются:

при условии, что получатели субсидий - юридические лица не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за исключением получателей субсидий, указанных в пунктах 1, 53, 54, 66 части 1 настоящей статьи;

при условии, что получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также в отношении их не введена процедура банкротства;

при условии государственной регистрации или постановки на учет получателей субсидий в налоговом органе на территории Ростовской области, за исключением субсидий, указанных в пунктах 62, 63, 82, 86 части 1 настоящей статьи;

при отсутствии у получателей субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением получателей субсидий, указанных в пунктах 65, 75, 76 части 1 настоящей статьи, а также за исключением получателей субсидий в случае предоставления грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и грантов на развитие семейных ферм в соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи и в случае предоставления грантов "Агростартап" в соответствии с пунктом 15 части 1 настоящей статьи;

при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ростовской областью;

при условии, что получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

при условии, что получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской области на цели, указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением субсидий, указанных в пунктах 29, 31, 32, 34-41, 43-52, 58, 67, 77, 78, 81, 85 части 1 настоящей статьи;

при условии, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий;

2) субсидии, указанные в пунктах 1-28 части 1 настоящей статьи, предоставляются при осуществлении получателями субсидий производственной деятельности, или ведения личного подсобного хозяйства, или оказания услуг на территории Ростовской области;

3) субсидии, за исключением субсидий, указанных в пунктах 1-3, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 57, 72-78, 81, 82, 86 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях:

отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по заработной плате;

среднемесячной заработной платы работников получателей субсидий (в расчете на одного работника):

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, организаций потребительской кооперации, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы - не ниже 1,7 минимального размера оплаты труда;

для иных юридических лиц - не ниже 1,7 минимального размера оплаты труда, за исключением субсидий, указанных в пунктах 42, 60-63 части 1 настоящей статьи;

для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций потребительской кооперации, сельскохозяйственных потребительских кооперативов - не ниже 1,4 минимального размера оплаты труда, за исключением субсидии, указанной в пункте 42 части 1 настоящей статьи;

4) субсидии, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а также:

а) в случае предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей при соблюдении следующих условий:

соответствия и (или) увеличения объемов производства животноводческой продукции за месяц, предшествующий месяцу подачи документов для получения субсидии, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

неснижения численности маточного поголовья по итогам первого полугодия текущего года и получения от коровы и (или) нетели теленка;

б) в случае предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) при соблюдении условия неотчуждения приобретенного племенного поголовья крупного рогатого скота, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты его приобретения;

5) субсидии, указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а также:

а) в случае предоставления грантов "Агропрогресс" и на развитие семейных ферм при соблюдении следующих условий:

приобретение у гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, и (или) граждан, осуществляющих совместное ведение личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственных животных численностью не более 5 условных голов в одном личном подсобном хозяйстве;

осуществления расходов гранта по договорам, заключенным с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей), не состоящими в родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

неотчуждения приобретаемых основных средств, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование, сохранения численности поголовья сельскохозяйственных животных в течение пяти лет с даты заключения соглашения о предоставлении гранта;

страхования имущества и сельскохозяйственных животных, приобретаемых по грантовой поддержке, на срок действия соглашений;

б) в случае предоставления грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, за исключением недвижимого имущества, срок производства которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

неотчуждения приобретаемых основных средств, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение пяти лет с даты заключения соглашения о предоставлении гранта;

страхования имущества, приобретаемого по грантовой поддержке, на срок действия соглашений;

6) субсидии, указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при соблюдении следующих условий:

соответствия и (или) увеличения объемов производства молока в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном и текущем финансовых годах, или сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году;

неотчуждения приобретаемых оборудования, машин и механизмов, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

7) субсидии, указанные в пунктах 5 и 13 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, срок производства которых не ранее двух лет, предшествующих году подачи заявки получателем субсидии;

неотчуждения приобретаемых основных средств, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

включения в неделимый фонд кооператива (потребительского общества) имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

8) субсидии, указанные в пункте 9 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при условии неотчуждения приобретенной техники, спецавтотранспорта, оборудования, устройств, приборов, используемых в аквакультуре (рыбоводстве) и (или) переработке водных биологических ресурсов, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты их приобретения;

9) субсидии, указанные в пункте 10 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при условии неотчуждения приобретенного технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

10) субсидии, указанные в пункте 11 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также:

а) в случае предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на приобретение сельскохозяйственной техники, работающей на газомоторном топливе (метане) (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства), при условии ее неотчуждения, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

б) в случае предоставления субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники, работающей на газомоторном топливе (метане), и сельскохозяйственной техники импортного производства) при соблюдении следующих условий:

для сельскохозяйственных организаций, занимающихся животноводством (мясное, молочное скотоводство, молочное козоводство, племенное овцеводство, птицеводство):

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

наличия поголовья крупного рогатого скота свыше 200 голов молочного направления или свыше 500 голов мясного направления продуктивности, либо поголовья коз молочного направления свыше 100 голов, либо поголовья племенных овец свыше 1000 голов, или осуществления производства продукции птицеводства;

предоставления информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве;

для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся животноводством (мясное, молочное скотоводство, молочное козоводство):

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

наличия поголовья крупного рогатого скота свыше 50 голов молочного направления или свыше 100 голов мясного направления продуктивности, либо наличия поголовья коз молочного направления свыше 50 голов;

предоставления информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающихся садоводством:

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

предоставления информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающихся растениеводством в районах с наименьшим уровнем плодородия почв:

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

предоставления информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающихся растениеводством и осуществившим приобретение тракторов:

неотчуждения приобретенных тракторов, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

предоставления информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве;

11) субсидии, указанные в пункте 12 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при условии неотчуждения приобретенного племенного поголовья крупного рогатого скота, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты его приобретения;

12) субсидии, указанные в пункте 14 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при соблюдении условия обеспечения сохранности поголовья крупного рогатого скота в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству мяса крупного рогатого скота в отчетном финансовом году, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году;

13) субсидии, указанные в пункте 15 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а также:

а) в случае предоставления грантов "Агростартап" при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, за исключением недвижимого имущества и сельскохозяйственных животных, срок производства которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

приобретения у гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, и (или) граждан, осуществляющих совместное ведение личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственных животных численностью не более 5 условных голов в одном личном подсобном хозяйстве;

осуществления расходов гранта по договорам, заключенным с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей), не состоящими в родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

страхования имущества и сельскохозяйственных животных, приобретаемых по грантовой поддержке, на срок действия соглашения о предоставлении гранта;

б) в случае предоставления субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов при соблюдении следующих условий:

неотчуждения приобретаемого имущества, соблюдения запрета на его передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование, за исключением случаев приобретения для последующей передачи (реализации) в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

неотчуждения, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование членом сельскохозяйственного потребительского кооператива основных средств, приобретаемых с участием средств государственной поддержки и переданных (реализованных) ему в собственность сельскохозяйственным потребительским кооперативом, в течение трех лет с даты заключения соглашения с сельскохозяйственным потребительским кооперативом о передаче основных средств;

неснижения членом сельскохозяйственного потребительского кооператива численности поголовья сельскохозяйственных животных, передаваемых (реализуемых) ему в собственность, в течение трех лет с даты заключения соглашения с сельскохозяйственным потребительским кооперативом о передаче сельскохозяйственных животных;

страхования имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки, на срок действия соглашений о предоставлении субсидии, за исключением случаев их приобретения для последующей передачи (реализации) в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

страхования членом сельскохозяйственного потребительского кооператива имущества, приобретенного с участием средств государственной поддержки и переданного (реализованного) ему в собственность сельскохозяйственным потребительским кооперативом, на срок действия соглашения о предоставлении субсидии;

14) субсидии, указанные в пункте 20 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также:

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

предоставления информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве;

15) субсидии, указанные в пунктах 21 и 22 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а также при условии неотчуждения приобретенной мелиоративной техники (за исключением систем капельного орошения), соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

16) субсидии, указанные в пункте 23 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при условии предоставления информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве;

17) субсидии, указанные в пункте 24 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при условии:

неотчуждения приобретенного оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах, соблюдения запрета на передачу в аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение трех лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;

предоставления информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве;

18) субсидии, указанные в пункте 25 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при условии проведения агрохимических обследований пашни в 2017-2022 годах и наличия рекомендаций по внесению фосфорсодержащих удобрений от организаций, проводивших агрохимическое обследование пашни в рамках государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

19) субсидии, указанные в пунктах 30, 33 части 1 настоящей статьи, предоставляются получателям субсидий, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области;

20) субсидии, указанные в пункте 33 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, организациям, реализующим инвестиционные проекты в сфере промышленности, претендующим на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам;

21) субсидии, указанные в пункте 60 части 1 настоящей статьи, предоставляются поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

22) субсидии, указанные в пункте 61 части 1 настоящей статьи, предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области;

23) субсидии, указанные в пункте 86 части 1 настоящей статьи, предоставляются при условии принятия публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" решения о финансировании в соответствии с Правилами принятия решения публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 131 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1192 "Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13 1 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пунктах 29, 31, 32, 34-41, 43-52, 57-59, 61, 62, 64-70, 72-74, 76-78, 81, 85, 86 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ростовской области.

4. Субсидии, указанные в пунктах 1-28, 30, 33, 42, 53-56, 60, 63, 71, 75, 79, 80, 82-84, 87 части 1 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 145 050 465,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 146 583 187,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 133 069 584,7 тыс. рублей, в том числе:

1) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2022 год в сумме 145 035 465,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 146 568 187,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 133 054 584,7 тыс. рублей, из них:

дотации на 2022 год в сумме 11 643 435,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 998 858,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10 398 812,3 тыс. рублей;

субсидии на 2022 год в сумме 40 885 487,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 41 805 886,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21 303 821,1 тыс. рублей;

субвенции на 2022 год в сумме 87 682 643,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 90 777 067,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 94 431 704,1 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на 2022 год в сумме 4 823 899,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 986 375,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6 920 247,2 тыс. рублей;

2) межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Областному закону.

3. Установить, что Управлению Федерального казначейства по Ростовской области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

4. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в размере 6 530,2 рубля на человека, на 2023 год - 6 791,4 рубля на человека, на 2024 год - 7 063,1 рубля на человека.

5. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:

городских поселений на 2022 год в размере 3 342,1 рубля на человека, на 2023 год - 3 475,8 рубля на человека, на 2024 год - 3 614,8 рубля на человека;

сельских поселений на 2022 год в размере 2 283,7 рубля на человека, на 2023 год - 2 375,0 рубля на человека, на 2024 год - 2 470,0 рубля на человека.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в сумме до 300 000,0 тыс. рублей ежегодно, с погашением в пределах соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на цели, предусмотренные настоящей статьей, в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Ростовской области.

Бюджетные кредиты предоставляются без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

Статья 9. Предоставление государственных гарантий Ростовской области

Утвердить Программы государственных гарантий Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Областному закону.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования Ростовской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Областному закону.

2. Министерство финансов Ростовской области вправе привлекать заемные средства в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом верхнего предела государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2025 года.

Статья 11. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета в части расходов за счет средств дорожного фонда Ростовской области является увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Ростовской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

2. Установить в соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 47 Областного закона от 3 августа 2007 года № 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета являются:

1) в части неиспользованных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ростовской области, выделенных в порядке, установленном Правительством Ростовской области, распоряжения Правительства Ростовской области, предусматривающие:

уменьшение объема ранее выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ростовской области на суммы неиспользованных средств;

признание утратившими силу ранее принятых распоряжений Правительства Ростовской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Ростовской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением и (или) уточнением бюджетной классификации Российской Федерации или в связи с необходимостью детализации целевой статьи расходов классификации расходов областного бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, на выполнение региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, не противоречащее бюджетному законодательству;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, для софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, не противоречащее бюджетному законодательству;

5) в части неиспользованных бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области, зарезервированных на неотложные и чрезвычайные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в порядке, установленном Правительством Ростовской области, распоряжения Правительства Ростовской области, предусматривающие:

уменьшение объема ранее выделенных бюджетных ассигнований, зарезервированных на неотложные и чрезвычайные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на суммы неиспользованных средств;

признание утратившими силу ранее принятых распоряжений Правительства Ростовской области о выделении бюджетных ассигнований, зарезервированных на неотложные и чрезвычайные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов областного бюджета в связи с невостребованностью средств областного бюджета, в том числе экономией, сложившейся при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на пополнение резерва на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

7) в части неиспользованных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, перераспределенных (разрезервированных) в порядке, установленном Правительством Ростовской области, распоряжения Правительства Ростовской области, предусматривающие:

уменьшение объема ранее перераспределенных (разрезервированных) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, на суммы неиспользованных средств;

признание утратившими силу ранее принятых распоряжений Правительства Ростовской области о перераспределении (разрезервировании) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 3 настоящего Областного закона:

1) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 319 846,6 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 323 752,8 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 337 489,8 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджета, на неотложные и чрезвычайные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в порядке, установленном Правительством Ростовской области;

2) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 400 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 400 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 400 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию инициативных проектов в порядке, установленном Правительством Ростовской области;

3) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 389 786,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в порядке, установленном Правительством Ростовской области.

4. Установить в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что казначейскому сопровождению в 2022 году подлежат средства областного бюджета, указанные в пунктах 38, 46, 48 части 1 статьи 6 настоящего Областного закона.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







