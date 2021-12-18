Закон Ростовской области от 16 декабря 2021 года № 637-ЗС "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием 16 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее - ТФОМС Ростовской области) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Ростовской области в сумме 58 927 779,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) в сумме 57 551 887,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Ростовской области в сумме 58 927 779,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Ростовской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Ростовской области на 2023 год в сумме 62 182 933,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 60 690 041,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 65 879 077,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 64 268 185,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Ростовской области на 2023 год в сумме 62 182 933,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 65 879 077,5 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета ТФОМС Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы бюджета ТФОМС Ростовской области в пределах прогнозируемого общего объема, установленного статьей 1 настоящего Областного закона:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Областному закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Ростовской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Областному закону.

Статья 4. Безвозмездные поступления в бюджет ТФОМС Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТФОМС Ростовской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе из бюджета ФОМС:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Областному закону.

2. Направлять бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Ростовской области на следующие цели:

1) средства ФОМС, передаваемые бюджету ТФОМС Ростовской области:

а) в виде субвенций, - на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ростовской области, в том числе на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории Ростовской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования;

б) в виде межбюджетных трансфертов, - для формирования нормированного страхового запаса ТФОМС Ростовской области для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также для осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения;

2) прочие межбюджетные трансферты, поступившие из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, - на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ростовской области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территориях других субъектов Российской Федерации.

Статья 5. Нормированный страховой запас ТФОМС Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить нормированный страховой запас ТФОМС Ростовской области на 2022 год в размере 7 585 000,0 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы - в размере 8 000 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Указанные средства учитываются на лицевом счете получателя по учету средств обязательного медицинского страхования и предназначаются для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования на территории Ростовской области.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - Программа ОМС);

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Ростовской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ростовской области лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных Программой ОМС, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. ТФОМС Ростовской области ведется раздельный учет по направлениям расходования средств нормированного страхового запаса.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Ростовской области в 2022 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года средства субвенций, полученные в 2021 году из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ростовской области в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) подлежат возврату в бюджет ФОМС в течение первых 15 рабочих дней 2022 года;

2) по согласованию с ФОМС могут быть возвращены в 2022 году в доход бюджета ТФОМС Ростовской области в объеме, не превышающем остатка субвенции для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субвенций, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Ростовской области.

2. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса ТФОМС Ростовской области для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, не использованные на 1 января 2022 года, перечисляются в доход бюджета ФОМС в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что остатки средств для осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, не использованные на 1 января 2022 года, перечисляются в доход бюджета ФОМС в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Установить, что остатки средств на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных Программой ОМС, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не использованные на 1 января 2022 года, перечисляются в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Ростовской области остатки средств обязательного медицинского страхования, поступивших в бюджет ТФОМС Ростовской области (за исключением средств, поступивших из бюджета ФОМС, а также средств, поступивших из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации), образовавшиеся по состоянию на 1 января 2022 года в связи с их неполным использованием, на завершение расчетов в 2022 году:

1) по финансовому обеспечению медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ростовской области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территориях других субъектов Российской Федерации;

2) по финансовому обеспечению мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

6. Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение затрат, осуществляемых при расчетах за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории Ростовской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объемах, предусмотренных в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, осуществляется ТФОМС Ростовской области за счет субвенций, предоставляемых из бюджета ФОМС, с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС Ростовской области без внесения изменений в настоящий Областной закон в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Установить, что суммы возмещения затрат при расчетах за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ростовской области лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, должны направляться в рамках проведения межтерриториальных расчетов, осуществляемых в виде межбюджетных трансфертов, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования.

8. Учитывать в сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС Ростовской области на основании уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, получаемым в 2022 году из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе из бюджета ФОМС, сверх утвержденных настоящим Областным законом доходов, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, и направлять их в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов без внесения изменений в настоящий Областной закон.

9. Установить, что средства, полученные медицинскими организациями на реализацию Программы ОМС, расходуются ими в соответствии с Соглашением о тарифах на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Ростовской области.

10. Установить, что в ходе исполнения бюджета ТФОМС Ростовской области вправе:

1) перераспределять бюджетные ассигнования в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) осуществлять в порядке, установленном ТФОМС Ростовской области, изменения в показатели сводной бюджетной росписи в пределах общего объема бюджетных ассигнований между элементами вида расходов по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, группе и подгруппе вида расходов классификации расходов бюджетов.

11. Установить, что при возникновении страхового случая вне территории страхования (в другом субъекте Российской Федерации) медицинские услуги оплачиваются в порядке, установленном Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 108н.

Статья 7. Предоставление средств страховым медицинским организациям на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

1. Средства на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования предоставляются страховым медицинским организациям в соответствии с нормативом, предусмотренным договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Программы ОМС, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1 процента на каждый год от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







