СМИ: Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких

43-летний российский актер и телеведущий, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов госпитализирован в Москве с коронавирусом.

По данным Mash, комик заболел 9 декабря - артист начал жаловаться на кашель и слабость. Cо временем состояние Тимура ухудшилось, и врачи приняли решение о госпитализации в стационар.

По информации ресурса, проведенная КТ показала 25-50% поражения легких актера. Как уточнено изданием, состояние звезды "Холостяка" в настоящее время оценивают как среднетяжелое.