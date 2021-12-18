Постановление правительства Тюменской области от 17 декабря 2021 № 837-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пунктах 3, 6, 8, 14, 15, 19, 20 слова "31 декабря 2021 года" заменить словами "1 марта 2022 года".

2. Подпункт 3.1 пункта 3 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"мероприятий делового и образовательного характера, проводимых на некоммерческой основе при условии соблюдения методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности", с количеством участников свыше 50 человек, но не превышающих 70% общего количества посадочных мест в помещении, в котором проводится мероприятие, проводимых при соблюдении требований, установленных пунктом 21 настоящего постановления;".

3. Подпункт 6.4 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6.4. государственные услуги, государственные функции (за исключением регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан), а также дополнительные мероприятия, предусмотренные законодательством о занятости населения, предоставляются (реализуются) непосредственно в помещениях государственного автономного учреждения Центр занятости населения Тюменской области (далее - ГАУ ЦЗН ТО) по предварительной записи как по инициативе гражданина, так и по приглашению ГАУ ТО ЦЗН.

При регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрации безработных граждан, при оказании государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы ГАУ ЦЗН ТО руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2021 № 1909 "О регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан, требованиях к подбору подходящей работы, внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации";".

4. В подпункте 8.2 пункта 8:

- слова "культурно-просветительных" заменить словами "культурно-просветительских";

- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"деятельности предприятий общественного питания по организации банкетов, свадеб, поминок, корпоративов, культурно-просветительских, театрально-зрелищных и иных мероприятий при условии обеспечения индивидуального порционного обслуживания, разобщения потоков участников мероприятия и иных посетителей, с количеством участников мероприятия свыше 30 человек, но не превышающих 70% общего количества посадочных мест в помещении, в котором проводится мероприятие, проводимых при соблюдении требований, установленных пунктом 21 настоящего постановления;".

5. В пункте 15 слова ", а в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года только при участии лиц, вступающих в брак" исключить.

6. Пункт 16 дополнить словами ", с 1 января 2022 года по 1 марта 2022 года".

7. В пункте 21 цифры "22-24" заменить цифрами "22, 23".

8. Пункты 22, 23 изложить в следующей редакции.

"22. Ограничения, установленные пунктом 21 настоящего постановления, применяются в отношении следующих объектов:

театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков;

объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий;

спортивных объектов для предоставления указанным гражданам спортивно-оздоровительных услуг (физкультурно-оздоровительных услуг) физкультурно-спортивными организациями, в том числе фитнес-центрами (студиями), спортивными клубами, иными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере физической культуры и спорта;

аквапарков, СПА-комплексов, саун, термальных источников, банно-оздоровительных комплексов, бань, за исключением бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

23. С 20 января 2022 года ограничения, установленные пунктом 21 настоящего постановления, применяются в отношении следующих объектов:

ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов;

салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских;

баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха;

предприятий общественного питания, за исключением:

- предприятий общественного питания по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания, обслуживанию на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания;

- предприятий общественного питания по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях;

- предприятий общественного питания придорожного сервиса, осуществляющих обслуживание участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения;

- предприятий общественного питания, расположенных в гостиницах и предоставляющих услуги питания потребителям гостиничных услуг;

торговых, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов, розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, торговых объектов общей площадью:

- от 4000 квадратных метров в городских округах город Тюмень и город Тобольск;

- от 3500 квадратных метров в городском округе город Ишим;

- от 3000 квадратных метров в городском округе город Ялуторовск;

- от 2500 квадратных метров в городе Заводоуковске Заводоуковского городского округа.".

9. Пункт 24 исключить, изменив последующую нумерацию пунктов.

Губернатор области А.В.Моор







