У пяти наркодилеров на Ставрополье изъяли 34 килограмма наркотиков

На Ставрополье у пяти наркодилеров изъято 34 килограмма героина. Группировка, состоящая из уроженцев республики Таджикистан, была создана в марте 2019 года и функционировала до мая 2020 года. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что преступники сбывали наркотики более, чем в 10 регионах России, в том числе в Московской области и в Ставропольском крае.

Наркодилеры арендовали две квартиры в Ессентуках и использовали принадлежащие родственникам дом и хозяйственные постройки, находящиеся в одном из поселков на территории Можайского городского округа Московской области, которые специально оборудовали для незаконного хранения крупных партий наркотиков и их фасовки.

Деятельность преступной группы была пресечена следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками СЭБ ФСБ России, ГУНК МВД России и их коллегами из ГУ МВД России по Ставропольскому краю в мае 2020 года.

Задержанные взяты под стражу.

Следственным департаментом МВД России уже окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых участников этой международной этнической организованной группы. Уголовное дело, состоящее из 32 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Можайский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.