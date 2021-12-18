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18.12.2021,  
14:56
Текст:  Олег Корякин

Уничтожение воздушной цели "Орионом" впервые показали на видео

Эффектное уничтожение дрона ударным БПЛА "Орион" показали на видео.

В Сети появилось видео испытаний новых возможностей ударно-разведывательного БПЛА "Орион". На полигоне в Крыму он поразил в воздухе дрон вертолетного типа. Цель была уничтожена с расстояния в 4 километра.

Фото: Минобороны РФ
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Напомним, в 2019 году "Орион" в ударном варианте был испытан в боевых условиях в Сирии. Сейчас он проходит государственные испытания перед тем, как поступить на вооружение.

Максимальный взлетный вес "Ориона" - 1000 кг, масса полезной нагрузки - до 250 кг. Продолжительность полета - 24 часа. Беспилотник может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами - КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами - УПАБ-50, свободнопадающими - ФАБ-50, а также авиационной управляемой ракетой - Х-50.

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