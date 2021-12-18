В ЕС рассказали о формате взаимодействия с Россией

Согласно документу, отношения между Россией и Североатлантическим союзом "находятся в непрекращающемся кризисе". Москва, со своей стороны, готова к развитию диалога на равноправной основе в целях укрепления безопасности в евроатлантическом пространстве. Проект пакта состоит из девяти пунктов, в том числе, требований исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение Украины к альянсу, а также подтвердить, что стороны не видят друг в друге противников, закрепить договоренность о мирном урегулировании всех споров и отказаться от применения силы.

Как пояснил в интервью РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, Брюссель выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов, в том числе в Совете Россия-НАТО и в ОБСЕ. По словам Стано, Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия дали ключевые принципы, на которых строится европейская безопасность.

"С этой целью мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И в дополнение к Совету Россия-НАТО ОБСЕ предлагает механизмы, которые по-прежнему имеют фундаментальное значение при любом взаимодействии с Россией", - заключил Стано.

Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты проводят консультации со своими союзниками и партнерами в ЕС. Без их участия переговоры о европейской безопасности были бы невозможны, сказала официальный представитель Белого дома.