Новости

В Москве сотни фанатов пришли на встречу с актером из "Гарри Поттера" 14:34
Вышел трейлер анимационной антологии Netflix "Дом" 13:26
СМИ: Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких 13:06
Умерла актриса из "Коломбо" Бриджит Хэнли 12:44
Вышел первый тизер финального сезона "Убивая Еву" 12:43

В России выпустят комикс по фильму "Брат"

Новости
    18.12.2021, 14:04
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Издательство Bubble анонсировало выход комикса по культовому фильму Алексея Балабанова "Брат". Об этом сообщил главный редактор компании Роман Котков на фестивале Bubble Comics Con, который проходит в Москве в эти входные.

- Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя, - цитирует Коткова ТАСС.

Выход комикса приурочат к 25-летию фильма, вышедшего в 1997 году. Главные роли в нем сыграли Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков. Фильм вошел в сотню главных русских фильмов (по версии "Афиши"). Второй "Брат" вышел в 2000 году.

Ранее издание Bubble сообщило, что выпустит роман по комиксу "Майор Гром: Чумной Доктор" про супергероя из Петербурга.

Новости

Какие фильмы россияне будут смотреть в новогодние каникулы 12:11
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о третьем сезоне 17.12.2021
Вышел первый трейлер приквела "Ведьмака" о Сопряжении сфер 17.12.2021
Вышел трейлер сериала "Миротворец" на русском языке 17.12.2021
⧣ Россия
Фото: Sony Pictures
Вышел трейлер фильма "Одна" о выжившей в авиакатастрофе Ларисе Савицкой 17.12.2021
Фото: начались съемки сериала "Сын" с Калюжным и Серебряковым 17.12.2021
Константин Эрнст рассказал, что будет с командой Градского в "Голосе" 17.12.2021
⧣ комиксы
Фото: WDSSPR
Том Холланд и Зендея против постельных сцен в "Человеке-пауке" 17.12.2021
"Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд проката 16.12.2021
Bubble выпускает роман по комиксу "Майор Гром: Чумной Доктор" 16.12.2021
⧣ драма
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Вышел жесткий трейлер неонуара Эдриана Броуди "Чистый" 17.12.2021
"Дом Дракона" вошел в топ-10 самых ожидаемых сериалов 2022 года 16.12.2021
Два российских проекта получили награды берлинского фестиваля 16.12.2021