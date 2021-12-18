В России выпустят комикс по фильму "Брат"

Издательство Bubble анонсировало выход комикса по культовому фильму Алексея Балабанова "Брат". Об этом сообщил главный редактор компании Роман Котков на фестивале Bubble Comics Con, который проходит в Москве в эти входные.

- Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя, - цитирует Коткова ТАСС.

Выход комикса приурочат к 25-летию фильма, вышедшего в 1997 году. Главные роли в нем сыграли Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков. Фильм вошел в сотню главных русских фильмов (по версии "Афиши"). Второй "Брат" вышел в 2000 году.

Ранее издание Bubble сообщило, что выпустит роман по комиксу "Майор Гром: Чумной Доктор" про супергероя из Петербурга.