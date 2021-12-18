Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 декабря 2021 года № 1099-П "О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2021 года № 669-П"

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Пункт 1 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2021 года № 669-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год" изложить в следующей редакции:

"1. Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год в расчете на душу населения 18 029 рублей, для трудоспособного населения - 19 652 рубля, для пенсионеров - 15 505 рублей, для детей - 17 579 рублей.".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







