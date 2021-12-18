Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 декабря 2021 года № 1099-П "О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2021 года № 669-П"

Новости

Беларусь настораживают полеты разведывательной авиации США у ее границ 13:54
В Москву идет мощный снегопад 13:49
Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном подорожании кофе в России 13:40
Мишустин утвердил лауреатов премии правительства в области СМИ 13:40
Рябков пояснил позицию России в отношении санкций 13:26
В Подмосковье на девочку напал ядовитый скорпион 13:22
Академик Аскар Акаев награжден престижной научной премией 12:59
Инфографика: В Москве изменены маршруты и остановки автобусов 12:55
МВД подтвердило сбой в информационной системе ГИБДД 12:51
В возрасте 135 лет умерла старейшая жительница Китая 12:19
Рябков: США не готовы отказаться от шаблонов в отношениях с Россией 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 2 283 новых случая COVID-19 12:15
Правительство выделило более 44,6 млрд руб на создание авиадвигателя ПД-35 11:37
Суд в США одобрил обязательную вакцинацию для частных компаний 11:23
Под Ярославлем в ДТП попал микроавтобус с детьми 11:22
Диетолог рассказала о пользе недозрелых бананов 11:22
Биолог рассказала, откуда могли появиться мутации "омикрона" 11:06
Власти Британии намерены ввести всеобщую изоляцию после Рождества 11:01
Кабмин утвердил правила размещения информации о состоянии окружающей среды 11:00
В Подмосковье температура опустится до минус 26 10:56
Испытания американской гиперзвуковой ракеты вновь закончились неудачей 10:43
Российско-немецкий дом в Москве обрел статус культурно-делового центра 10:40
В Чувашии зимние каникулы начнутся с 27 декабря 10:36
Антонов назвал причины кризиса на границе с Беларусью 09:35
Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
18 декабря 2021 г.

Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 декабря 2021 года № 1099-П "О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2021 года № 669-П"

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Пункт 1 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2021 года № 669-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год" изложить в следующей редакции:

"1. Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год в расчете на душу населения 18 029 рублей, для трудоспособного населения - 19 652 рубля, для пенсионеров - 15 505 рублей, для детей - 17 579 рублей.".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией