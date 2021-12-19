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19.12.2021,  
11:45
Текст:  Антон Валагин

Британские ВВС одержали первую победу за 76 лет

Фото: Peter Gronemann/Wikimedia.org Фото: Peter Gronemann/Wikimedia.org
Фото: Peter Gronemann/Wikimedia.org

Министерство обороны Великобритании подтвердило уничтожение истребителем Королевских ВВС Eurofighter Typhoon дрона неизвестной национальной принадлежности в небе Сирии.

Фото: vitalykuzmin.net
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- Небольшой враждебный беспилотник был нейтрализован 14 декабря. Его происхождение неизвестно сирийскому правительству, Ирану и нескольким союзным государственным и негосударственным субъектам, эксплуатирующим беспилотные летательные аппараты на театре военных действий, - цитирует Military Watch Magazine заявление британских военных.

Издание отмечает, что это первая воздушная победа Королевских ВВС со Второй Мировой войны. Британская авиация успешно действовала во время Фолклендской войны, но она была палубной и все лавры достались Королевскому флоту. У ВВС Великобритании был шанс отличиться во время войны в Персидском заливе, где они участвовали. Но в единственном известном сражении британский истребитель Tornado был сбит иракским МиГ-29.

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