Из часовых новинок года мы выбрали самые подходящие в качестве новогоднего презента. Фото: пресс-службы

"Время, которое ты проводишь со мной, драгоценно для меня" - кажется, такие слова может сказать мужчина, преподнося женщине часы. Модель же зависит от того, какое именно время он считает наиболее ценным.

Для кого-то это совместные выходы в свет, в театр, на торжественные встречи. Для кого-то красивый зимний отдых apres-ski, когда все вокруг засыпано снегом. А кому-то в любое время года главными кажутся яркие краски жизни и теплый оттенок женской кожи, сравнимый с золотом.

Блеск и контрасты

Классическая элегантность - это блеск бриллиантов и контрасты светлого и темного. В таких часах эффектный выход в свет обеспечен.

Фото: пресс-службы

1. Emerald Signature by Harry Winston, верхняя крышка сдвигается, закрывая циферблат; синие сапфиры, бриллианты, восьмигранный корпус напоминает об "изумрудной" огранке камней, 24 x 27 мм, кварцевый механизм.

2. Pasha de Cartier, белое золото с родиевым покрытием, "вибрирующие" бриллианты, диаметр корпуса 35 мм, кварцевый механизм, ремешок из кожи аллигатора .

3. Graff Butterfly Silhouette, 38 мм, белое золото, перламутр, бриллианты, кварцевый механизм.

4. Bvlgari Divina Mosaica Minute Repeater, ювелирное искусство и сложная механика с репетиром, бриллиантовый циферблат с мотивом в виде веера.

Темный циферблат подходит скорее творческим и загадочным натурам. На таком фоне еще ярче сияют бриллианты, даже если их не так уж много.

Фото: пресс-службы

1. Tiffany & Co., Eternity, часовые отметки отсылают к наследию марки - это бриллианты различных огранок, корпус 28 или 32 мм, кварцевый механизм, ремешок из ткани или кожи аллигатора.

2. TAG Heuer Link, "спортивный шик", бриллианты, черный циферблат, стальной браслет с мотивом следа шин, автоматический механизм.

3. Rado True x Great Gardens of the World Chapter 3, керамика, перламутровый циферблат, гравировка листьев дуба, бриллианты, автоматический механизм.

Синяя ночь и звездное небо (или ассоциации с ним) - это всегда очень романтично. Такие часы подходят "и в пир, и в мир".

Фото: пресс-службы

1. F.P.Journe Elegante Jewellery Blue Sapphires, бриллианты, сапфиры, гибридный механизм авторской разработки.

2. Montblanc Boheme Collection Day & Night, белое золото, бриллианты, автоматический механизм, указатель фаз Луны.

3. Bell & Ross BR S Blue Diamond Eagle, на циферблате - созвездие Орла, сталь, 39 мм, бриллианты, кварцевый механизм, ремешок из кожи аллигатора.

Модели, усыпанные бриллиантами, на ярких цветных ремешках из крокодиловой кожи крокодила - это вызов: женщина, которая умеет носить такие часы, не боится привлекать внимание и получает от этого удовольствие. Учитывая, что все представленные ниже модели механические, а не кварцевые, можно предположить, что такая дама традиционно получает еще и мужское уважение, а не только восхищение.

Фото: пресс-службы

1. Blancpain Ladybird Colors, белое золото, перламутр, бриллианты, автоматический механизм, цветной ремешок из кожи аллигатора.

2. Rolex Oyster Perpetual Day-Date 36, золото Everose, бриллианты, автоматический механизм, красный ремешок из кожи аллигатора.

3. Breguet Reine de Naples 8938, циферблат со "снежной" инкрустацией, белое золото, автоматический механизм, бирюзовый ремешок из кожи аллигатора.

Цвет золота

Цвет розового или желтого золота отлично сочетается с нежной женской кожей, смягчая бескомпромиссность снежного времени года. Время с женщиной, носящей такие часы, для мужчины всегда теплое.

Фото: пресс-службы

1. Audemars Piguet Royal Oak, серия 15452, диаметр 37 мм, розовое золото, бриллианты и цветные камни, автоматический механизм, ремешок из сатинированной телячьей кожи.

2. Gem Dior Tiger Eye, желтое золото, бриллианты, тигровый глаз, кварцевый механизм, дополнительный черный браслет из кожи аллигатора.

3. Patek Philippe Nautilus 7010/1R, розовое золото, бриллианты, корпус 32 мм в форме иллюминатора, кварцевый механизм.

Фото: пресс-службы

1. Bvlgari Serpenti Spiga, 35 мм, золото, бриллианты, перламутр, рубеллит, гибкий браслет с узором "метласе", кварцевый механизм.

2. Piaget Polo, розовое золото, 36 мм, бриллианты, автоматический механизм.

Многие современные часы, рассчитанные не только на "выход", но и на повседневную жизнь, создаются в сочетании стали и золота, с циферблатом соответствующего цвета. Это намек на то, что драгоценными с этой женщиной становятся не только праздники, но и будни.

Фото: пресс-службы

1. Chopard Happy Sport, 36 мм, плавающие бриллианты, автоматический механизм, браслет из стали и "этичного" розового золота.

2. Omega Seamaster Aqua Terra 150 m Co-Axial Master Chronometer, сталь и золото Sedna, 34 мм, бриллианты, автоматический механизм.

3. Breitling Chronomat Automatic 36, сталь, красное золото, бриллианты, автоматический механизм.

Бескомпромиссно белые

Зимние заснеженные склоны, чистота, тишина, уединение... А может быть, наоборот - шумная компания, обожающая активные виды спорта, от сноуборда до дайвинга... Тут уже у каждом отдельном случае придется решать самостоятельно, о каком времени идет речь в случае tabula rasa - совершенно белых часов.

Фото: пресс-службы

1. Zenith Midnight, сталь, 36 мм, бриллианты, перламутр, автоматический механизм.

2. Hublot Classic Fusion Orlinski Titanium White Pave, титан, 40 мм, бриллианты, автоматический механизм.

3. Ulysse Nardin Lady Diver, сталь, 39 мм, перламутр, бриллианты, автоматический механизм, вращающийся безель, гравировка розы ветров на задней крышке.