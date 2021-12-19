Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 641 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 г. № 395"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. В пункте 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 г. № 395 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике на 2022 год" слова "10158 рублей" заменить словами "10756 рублей", слова "11072 рублей" заменить словами "11724 рублей", слова "8736 рублей" заменить словами "9250 рублей", слова "10130 рублей" заменить словами "10433 рублей".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует по 31 декабря 2022 года.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики О.Николаев







