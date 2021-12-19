Постановление губернатора Еврейской автономной области от 17 декабря 2021 года № 337 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 10.12.2021 № 79-00-02/18-3665-2021 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова ", без привлечения зрителей" исключить.

1.2. В подпункте 5.1 пункта 5 слово "сертификата" заменить словами "медицинского сертификата".

1.3. Подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6.1. Официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), при условии соблюдения требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020:

- на открытых спортивных объектах - с участием зрителей;

- на закрытых спортивных объектах - без привлечения зрителей.".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

2.1. В пункте 2 слова "20 декабря 2021 года включительно" заменить словами "по 25 января 2022 года включительно".

2.2. В пункте 3 слово "сертификата" заменить словами "медицинского сертификата".

2.3. В пункте 4:

- абзац первый дополнить словами ", с 21 декабря 2021 года по 25 января 2022 года (включительно)";

- подпункт 4.2 признать утратившим силу.

3. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 21.07.2021 № 214 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 20.12.2021 (включительно) личный прием граждан" заменить словами "Приостановить до 25.01.2022 (включительно) личный прием граждан".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор области - первый заместитель председателя правительства области Д.Ф.Братыненко







