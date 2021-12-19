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19.12.2021 07:16
Рубрика: Экономика

Финансист Шеин объяснил причины богатства США

Текст: Алексей Рыбин

Начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин объяснил, почему США являются богатой страной. По его словам, все дело в долгах Америки, сообщает агентство "Прайм".

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Как рассказал Шеин, в долгах находится не только правительство США, но и население страны. И, если долг государства составляет астрономические 28 трлн долларов, то рядовые жители набрали кредитов почти на 15 трлн долларов.

"В основном это ипотека, на долю которой приходится две трети долгов. Также популярны займы на покупку автомобиля, образование. И конечно, долги по кредитным картам", - пояснил финансист.

Шеин подчеркнул, что долги американцев давно опережают рост их доходов, и это может серьезно сказаться в будущем, во время очередного экономического кризиса.

При этом финансовая система США до сих пор не рухнула благодаря лишь нескольким факторам, говорит Шеин.

Первый - это "одомашнивание" долга. По словам финансиста, доля держателей облигаций-резидентов растет: ФРС скупила облигаций на 7 трлн долларов, также вкладывают в treasuries взаимные и пенсионные фонды, страховые компании и такие корпорации, как Apple, Microsoft и Alphabet. Как пояснил Шеин, это приведет к тому, что желающих продавать гособлигации не найдется, а значит и цены на них не упадут.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Вторым фактором, по мнению финансиста, является способность правительства США обслуживать свои долги, низкие процентные ставки и возможность неограниченно печатать доллары.

Наконец, третьим факторов Шеин назвал репутацию США как надежного места для размещения капитала.

При этом, когда произойдет финансовый обвал США и случится ли он вообще, финансист прогнозировать не стал.

Экономика Финансы Долги и кредиты В мире США

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