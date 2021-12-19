Композитор сериала "Морские дьяволы" скончался от коронавируса

Композитор Алексей Карпов, написавший музыку к сериалам "Морские дьяволы", "Бухта глубокая" и другим, умер на 59 году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавируса.

"Алексей Карпов, композитор проекта "Морские дьяволы" и многих других наших фильмов, умер сегодня от COVID-19. Светлая память!", - написал на своей странице в Facebook член Союза кинематографистов России Виктор Будилов.

Алексей Карпов родился 1 мая 1963 года в Ленинграде. Известность ему принесла написанная им музыка для сериала "Морские дьяволы". Также его композиции звучат в картинах "Черные Бушлаты" и "Бухта Глубокая".