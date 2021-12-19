Композитор сериала "Морские дьяволы" скончался от коронавируса

Новости

Синоптик предрек Москве самый холодный день с 1978 года 14:21
Мишустин подписал распоряжение о преобразовании издательства "Наука" 14:18
Минтруд подтвердил удвоение выплат медикам за работу в новогодние каникулы 13:33
Лавров встретится с главами МИД Южной Осетии и Абхазии 13:00
Порошенко призвал Киев первым отреагировать на предложения РФ о гарантиях безопасности 12:58
Ученые назвали еще один симптом рака поджелудочной железы 12:50
Корабль "Союз МС-20" готовится к расстыковке с МКС 12:44
В ДТП под Ярославлем погибли четыре человека 12:01
Британские ВВС одержали первую победу за 76 лет 11:45
Экс-сотрудник ЦРУ призвал перестать воспринимать Россию как "империю зла" 11:32
Пожар на "Северной верфи" в Петербурге потушили спустя сутки 11:19
Оперштаб: В Москве выявлено 3 013 новых случаев COVID-19 11:13
В России создали ракету для дронов 11:11
Журналист предрек США еще два года безумия 11:02
Синоптик спрогнозировал в Москве аномально низкое давление и снег 10:35
Врачи назвали необычный "ночной" симптом штамма "омикрон" 10:17
Глава минобороны Британии назвал маловероятной отправку войск на Украину 10:16
В российских банках рассказали, на сколько вырастут ставки по вкладам 08:53
В России начались испытания дрона "Орион" радиолокационной разведки 08:38
В Якутии 78 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на ЛЭП 07:54
Эксперт спрогнозировал, случится ли резкий рост цен в следующем году 07:46
Финансист Шеин объяснил причины богатства США 07:16
Пушков: Переговоры по гарантиям безопасности должны вести только Россия и США 07:10
На Филиппинах 75 человек стали жертвами тайфуна "Раи" 06:35
Юрист напомнил о штрафах за неубранный снег 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
19.12.2021 13:24
Рубрика: Общество

Композитор сериала "Морские дьяволы" скончался от коронавируса

Текст: Инга Бугулова

Композитор Алексей Карпов, написавший музыку к сериалам "Морские дьяволы", "Бухта глубокая" и другим, умер на 59 году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавируса.

"Алексей Карпов, композитор проекта "Морские дьяволы" и многих других наших фильмов, умер сегодня от COVID-19. Светлая память!", - написал на своей странице в Facebook член Союза кинематографистов России Виктор Будилов.

Алексей Карпов родился 1 мая 1963 года в Ленинграде. Известность ему принесла написанная им музыка для сериала "Морские дьяволы". Также его композиции звучат в картинах "Черные Бушлаты" и "Бухта Глубокая".

Общество Утраты Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Глава МИД Турции: Убийство посла Карлова не разрушило дружбу Москвы и Анкары
В ВОЗ рассказали о деталях процесса одобрения "Спутника V"
Пожар на "Северной верфи" в Петербурге потушили спустя сутки
NYT: США занижали число погибших мирных жителей в Сирии, Ираке и Афганистане
Вильфанд: Изменение климата в РФ приведет к волнам аномальной жары летом
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год