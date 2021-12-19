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19.12.2021 13:00
Рубрика: В мире

Лавров встретится с главами МИД Южной Осетии и Абхазии

Текст: Юрий Когалов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры 20 декабря со своими коллегами из Южной Осетии и Абхазии Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинбой.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Лавров отметил настрой США строить диалог с Россией

Как сообщили на Смоленской площади, главы внешнеполитических ведомств обменяются мнения по ключевым вопросам взаимоотношений России с этими республиками, внешнеполитической координации и региональной безопасности.

В МИД РФ напомнили, что Россию с Абхазией и Южной Осетией связывают тесные союзнические отношения. Этим двум республикам оказывается содействие в становлении как современных демократических государств, укреплении их международных позиций, обеспечении надежной безопасности и социально-экономическом развитии. Оказывается помощь в борьбе с коронавирусом. Активно работают межправительственные комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, реализуются инвестиционные программы.

Как обратили внимание на Смоленской площади, плотные контакты поддерживаются по линии различных ведомств, в том числе министерств иностранных дел.

В мире экс-СССР Абхазия В мире экс-СССР Южная Осетия Правительство МИД

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