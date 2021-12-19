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19 декабря 2021 г.

Постановление правительства Республики Марий Эл от 17 декабря 2021 года № 538 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 8 сентября 2021 г. № 361"

Правительство Республики Марий Эл постановляет:

Пункт 1 постановления Правительства Республики Марий Эл от 8 сентября 2021 г. № 361 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл на 2022 год" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 8 сентября 2021 г., № 08092021040291) изложить в следующей редакции:

"1. Установить для оценки уровня жизни населения Республики Марий Эл при разработке и реализации республиканских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования республиканского бюджета Республики Марий Эл величину прожиточного минимума на 2022 год:

1) в расчете на душу населения - 11 136 рублей;

2) по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл:

для трудоспособного населения - 12 138 рублей;

для пенсионеров - 9 577 рублей;

для детей - 11 441 рубль.".

И.о. Председателя Правительства Республики Mapий Эл А.Сальников



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