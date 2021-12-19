Постановление правительства Республики Марий Эл от 17 декабря 2021 года № 538 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 8 сентября 2021 г. № 361"

Правительство Республики Марий Эл постановляет:
Пункт 1 постановления Правительства Республики Марий Эл от 8 сентября 2021 г. № 361 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл на 2022 год" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 8 сентября 2021 г., № 08092021040291) изложить в следующей редакции:
"1. Установить для оценки уровня жизни населения Республики Марий Эл при разработке и реализации республиканских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования республиканского бюджета Республики Марий Эл величину прожиточного минимума на 2022 год:
1) в расчете на душу населения - 11 136 рублей;
2) по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл:
для трудоспособного населения - 12 138 рублей;
для пенсионеров - 9 577 рублей;
для детей - 11 441 рубль.".
И.о. Председателя Правительства Республики Mapий Эл А.Сальников
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией