Мишустин утвердил лауреатов премий в сфере культуры

За значительный вклад в развитие российской культуры отмечены, в частности, хореограф Борис Эйфман, художественный руководитель Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Римас Туминас и директор театра Кирилл Крок.

Премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства получил Красноярский театр юного зрителя. За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики отмечены Хабаровский краевой театр юного зрителя и их коллеги из Кирова и Севастополя.