От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков

19 декабря на 74-м году жизни скончался советский, российский режиссер, сценарист и продюсер, постановщик ряда культовых кинолент Андрей Малюков. Об этом только что сообщила на Facebook режиссер и сценарист Наталья Бондарчук.

"Сегодня ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ Андрей Малюков. Наши мамы - родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, - сибирская писательница Анна Герман", - пишет Наталья.

Она продолжила: "Мы росли вместе, Андрюша стал знаменитым режиссером. Его дебютный фильм "В зоне особого внимания" был отмечен Серебряной медалью имени Довженко. В 1981 году Андрей Малюков снял один из первых советских фильмов-катастроф - "34-й скорый".

По словам Бондарчук, в последние годы режиссер тяжело болел, "но унес его из жизни ковид…".

Андрей Малюков родился 6 января 1948 года в Новосибирске. В 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1961-1968 годах - актер и режиссер Народного театра-студии "Юность" в Новосибирске, с 1977 года - режиссер-постановщик "Мосфильма".

Как режиссер поставил фильмы и сериалы "Безответная любовь", "Верными останемся", "Делай - раз!", "Любовь на острове смерти", "Я - русский солдат", "Империя под ударом", "Спецназ", "Диверсант", "Грозовые ворота", "Остаться в живых", "Куприн", "МосГаз".