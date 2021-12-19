Порошенко призвал Киев первым отреагировать на предложения РФ о гарантиях безопасности

Киев должен первым отреагировать на предложения Москвы о гарантиях безопасности. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, эти инициативы выходят далеко за рамки двусторонних американо-российских отношений. "Ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев - самым первым", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook. Порошенко призвал украинские власти не прятаться в Карпатских горах, а выйти на "передовую жизни". По его мнению, сейчас решается судьба Украины, и любые переговоры по гарантиям безопасности для РФ должны быть увязаны с вопросами Крыма и Донбасса. Бывший глава государства обратился также к международным партнерам Украины и призвал их отреагировать на действия Москвы.

Стоит отметить, что этой речью Порошенко разразился из Турции, куда спешно отправился после попытки представителей Государственного бюро расследований Украины вручить ему повестку на допрос. Экс-президент проигнорировал следователей и уехал в неизвестном направлении. Как впоследствии оказалось, он отправился в "дипломатическое турне", в рамках которого он посетит Турцию и Польшу. И как выяснили местные журналисты, билет до Стамбула Порошенко приобрел примерно через 15 минут после того, как в СМИ появилась информация, что его собираются вызвать на допрос.

Кстати, официальный Киев пока действительно не прокомментировал российские инициативы.

Напомним, в минувшую пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. В них содержится призыв прекратить любое расширение альянса на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку прежде западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.