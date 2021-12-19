Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.12.2021,  
16:24
Текст:  Алексей Моисеев

Раскрыты особенности новейшего бронированного разведчика ПРП-5

Раскрыты особенности российского новейшего подвижного разведывательного пункта ПРП-5. Как сообщает издание "Национальная оборона", эта боевая машина, созданная в тульском ПАО "НПО "Стрела", ни в чем не уступает лучшим зарубежным образцам.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Характерной отличительной чертой является наличие на ней подъемно-мачтового устройства высотой в шесть метров, на которое устанавливаются оптические и радиолокационные средства обнаружения.

В распоряжении экипажа - самая современная техника: связная, навигационная радиолокационная, телевизионная высокой четкости, тепловизионная и лазерно-дальномерная. Максимальная измеряемая дальность стрельбы по крупногабаритным целям составляет пятнадцать километров.

Также на борту имеется выносной наблюдательный пункт с комплексом "Стрелец", всесуточный переносной прибор разведки, беспилотные летательные аппараты, оборудованные видео- и тепловизионной камерами.

Поступающие данные обрабатываются в автоматическом режиме с отображением информации на электронной карте местности.

"Пятерка" вооружена 12,7-мм пулеметом, размещенным в дистанционно-управляемом модуле. Боекомплект - тысяча патронов.

Фото: Минобороны РФ / мультимедиа.минобороны.рф
Необычный "реактивный прицеп" показали на учениях ЗВО

Имеется также система, способная предупреждать о лазерном облучении и защищать от высокоточного оружия постановкой непроницаемых аэрозольных завес.

Впервые ПРП-5 на шасси колесного бронетранспортера БТР-82 был показан в Туле на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году продемонстрирован вариант, выполненный на платформе боевой машины пехоты БМП-3.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронетехника
Фото: Peter Gronemann/Wikimedia.org
Британские ВВС одержали первую победу за 76 лет 11:45
Американским амфибиям запретили плавать 16.12.2021
Украинская армия получит партию Т-64 и БМП-1 из Львова 16.12.2021
разведка
Фото: Wikimedia.org/Ministry of Defence (India)
Индия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд 18.12.2021
Опубликовано изображение нового радиолокационного комплекса "Остров" 06.12.2021
Российский самоходный камень-шпион показали на видео 28.11.2021