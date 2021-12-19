Раскрыты особенности новейшего бронированного разведчика ПРП-5

Характерной отличительной чертой является наличие на ней подъемно-мачтового устройства высотой в шесть метров, на которое устанавливаются оптические и радиолокационные средства обнаружения.

В распоряжении экипажа - самая современная техника: связная, навигационная радиолокационная, телевизионная высокой четкости, тепловизионная и лазерно-дальномерная. Максимальная измеряемая дальность стрельбы по крупногабаритным целям составляет пятнадцать километров.

Также на борту имеется выносной наблюдательный пункт с комплексом "Стрелец", всесуточный переносной прибор разведки, беспилотные летательные аппараты, оборудованные видео- и тепловизионной камерами.

Поступающие данные обрабатываются в автоматическом режиме с отображением информации на электронной карте местности.

"Пятерка" вооружена 12,7-мм пулеметом, размещенным в дистанционно-управляемом модуле. Боекомплект - тысяча патронов.

Имеется также система, способная предупреждать о лазерном облучении и защищать от высокоточного оружия постановкой непроницаемых аэрозольных завес.

Впервые ПРП-5 на шасси колесного бронетранспортера БТР-82 был показан в Туле на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году продемонстрирован вариант, выполненный на платформе боевой машины пехоты БМП-3.