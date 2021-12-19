Собянин: В Москве за год восстановлено 170 памятников культуры

В Москве в этом году отреставрировано 170 памятников культуры. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в числе восстановленных исторических построек - небольшие купеческие дома, усадьбы, большие промышленные здания. Закончилась реставрация и бывшей ГЭС-2, которая стала домом культуры.

- Самое главное, что в этой работе участвуют все: и город, и федеральные службы, и инвесторы частные, несмотря на экономические сложности, - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1". - И еще очень важно, что все это начинает жить полноценной жизнью.

С каждым годом, отметил мэр, количество памятников, остающихся в плохом состоянии, уменьшается.