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19.12.2021 11:05
Рубрика: Культура

Собянин: В Москве за год восстановлено 170 памятников культуры

Текст: Сергей Жуков

В Москве в этом году отреставрировано 170 памятников культуры. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Фото: mos.ru
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По его словам, в числе восстановленных исторических построек - небольшие купеческие дома, усадьбы, большие промышленные здания. Закончилась реставрация и бывшей ГЭС-2, которая стала домом культуры.

- Самое главное, что в этой работе участвуют все: и город, и федеральные службы, и инвесторы частные, несмотря на экономические сложности, - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1". - И еще очень важно, что все это начинает жить полноценной жизнью.

С каждым годом, отметил мэр, количество памятников, остающихся в плохом состоянии, уменьшается.

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