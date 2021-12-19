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19.12.2021 17:18
Рубрика: Происшествия

В чугунном цехе АвтоВАЗа произошел взрыв

Текст: Наталья Саванкова (Самара)

Взрыв без пожара произошел в чугунном цехе завода АвтоВАЗ в Тольятти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По предварительной информации, пострадавших нет. Взрыв произошел около 17 часов по местному времени в корпусе № 20 АвтоВАЗа. Возгорания не последовало, но на место выезжали пожарные расчеты.

Причиной аварии могли стать неполадки с баллоном при сварке, уточняют РИА Новости.

В АвтоВАЗе подтвердили, что пострадавших и разрушений нет. Завод продолжит работу после очередного простоя в понедельник 20 декабря.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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