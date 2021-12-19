Под Анапой после жесткого ДТП сгорели три большегруза

Под Анапой столкновение трех грузовых автомобилей спровоцировало возгорание, превратив технику в груду металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Авария произошла в субботу в 21.56 на участке трассы Анапа-Новороссийск в районе хутора Чембурка. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательный отряд и службы экстренного реагирования. От сильного удара фуры загорелись, распространившееся пламя на площади 70 квадратных метров удалось оперативно ликвидировать.

По предварительным данным, один из водителей погиб.

"Всего к ликвидации последствий ДТП от МЧС России участвовали четыре человека и одна единица техники. Подразделениями была проведена работа по тушению автомобиля", - добавили в спасательном ведомстве.