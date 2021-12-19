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19.12.2021 10:58
Рубрика: Происшествия

Под Анапой после жесткого ДТП сгорели три большегруза

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Под Анапой столкновение трех грузовых автомобилей спровоцировало возгорание, превратив технику в груду металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба ГУ ГИБДД по Ставрополью
На трассе "Кавказ" два человека погибли в тройном ДТП с фурой

Авария произошла в субботу в 21.56 на участке трассы Анапа-Новороссийск в районе хутора Чембурка. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательный отряд и службы экстренного реагирования. От сильного удара фуры загорелись, распространившееся пламя на площади 70 квадратных метров удалось оперативно ликвидировать.

По предварительным данным, один из водителей погиб.

"Всего к ликвидации последствий ДТП от МЧС России участвовали четыре человека и одна единица техники. Подразделениями была проведена работа по тушению автомобиля", - добавили в спасательном ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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