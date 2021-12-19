Видео: В Сочи оползень повредил водовод и вызвал 23-метровый фонтан

Оползень разрушил магистральный водовод в Сочи, снабжающий ресурсом около одной тысячи жителей Хостинского района. Прорыв трубы образовал на улице гигантский фонтан.

"Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода по улице Горно-Стрелковой дивизии, - рассказали в МУП "Водоконал" Сочи. - Вода под давлением вырвалась на высоту более 23 метров, вызывая локальное подтопление территории. На место уже прибыла специализированная бригада предприятия, которая занимается оперативным устранением аварии. Просим население отнестись к ситуации с пониманием и терпением. Специалисты делают все возможное, чтобы горожане быстрее вернулись к комфортным условиям в домах".

Специалисты предупредили, что в ближайшие часы перебои с водоснабжением могут наблюдаться у жителей ряда домов по улицам: Кубанская, Красная, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовская, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и переулок Ряжский. Завершить ликвидацию аварии планируется к 18 часам вечера. До этого момента для населения будет организован подвоз питьевой воды в автоцистернах, места дислокации которых будут меняться в соответствии с заявками от горожан.