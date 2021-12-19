Волгоградская прокуратура проверит перевозчика после ДТП в Саратове

Прокуратура Волгоградской области в связи с ДТП с автобусом в Саратове организовала проверку деятельности перевозчика, сообщает пресс-служба ведомства.

Автоколонна зарегистрирована в Жирновске Волгоградской области. Туда и направлялся рейс из Саратова.

В ходе надзорных мероприятий дадут правовую оценку тому, насколько обоснован был выпуск автобуса на маршрут. Проверят его техническое состояние и наличие разрешительной документации.

При выявлении оснований будет решаться вопрос о прокурорском реагировании.

Напомним, в субботу, выехав с автовокзала, водитель потерял управление. Транспортное средство выкатилось на парковку и врезалось в автомобили. Пострадали восемь человек, двое находятся в тяжелом состоянии.