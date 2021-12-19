Новости

Актриса из "Секса в большом городе" хотела сыграть Монику в "Друзьях" 15:50
В Москве сотни фанатов пришли на встречу с актером из "Гарри Поттера" 18.12.2021
В России выпустят комикс по фильму "Брат" 18.12.2021
Вышел трейлер анимационной антологии Netflix "Дом" 18.12.2021
СМИ: Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких 18.12.2021

Умерла актриса Валентина Гилка

Новости
    19.12.2021, 14:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 80 лет в Бишкеке скончалась советская актриса, народная артистка Кыргызской Республики Валентина Григорьевна Гилка. Некролог опубликован на аккаунтах Русского театра драмы имени Айтматова, где служила Гилка.

"Ушла от нас великолепная актриса, чудесный человек, великая женщина. Коллектив театра разделяет скорбь семьи усопшей и приносит искренние соболезнования", - говорится в нем.

Церемония прощания состоится в понедельник, 20 декабря, в 10.00 в фойе театра.

Гилка родилась 23 ноября 1941 года в Донецке и была из тех счастливых людей, которые очень рано находят свою дорогу в жизни и не сворачивают с нее до самого конца. "В 1964 году она окончила Харьковский театральный институт и была принята в труппу Закарпатского драматического театра актрисой. Позже была актрисой в Белгородском, Астраханском, Ивановском, Свердловском театрах", - сказано в сообщении.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова Валентина Григорьевна служила с 1975 года, до последних дней продолжая творческую деятельность как актриса, режиссер и продюсер.

Новости

Умерла актриса из "Коломбо" Бриджит Хэнли 18.12.2021
Вышел первый тизер финального сезона "Убивая Еву" 18.12.2021
Какие фильмы россияне будут смотреть в новогодние каникулы 18.12.2021
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о третьем сезоне 17.12.2021
⧣ утраты
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Константин Эрнст рассказал, что будет с командой Градского в "Голосе" 17.12.2021
Умерла актриса из "Иронии судьбы" Елена Наумкина 17.12.2021
СМИ: Кресло Александра Градского на "Голосе" останется пустым 17.12.2021
⧣ СССР
Фото: Sony Pictures
Вышел трейлер фильма "Одна" о выжившей в авиакатастрофе Ларисе Савицкой 17.12.2021
Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище 17.12.2021
Фото: Прощание с режиссером Сергеем Соловьевым началось в церкви 16.12.2021
⧣ театр
Фото: Grzegorz Gruchalski/ twitter.com
Умер актер из "Блондинки" и "Клана" Тадеуш Росс 15.12.2021
Умер работавший с Кевином Спейси продюсер Леонард Солоуэй 15.12.2021
Умер актер Паули Ринне из "Противостояния" Юлиана Семенова 15.12.2021