Умерла актриса Валентина Гилка

В возрасте 80 лет в Бишкеке скончалась советская актриса, народная артистка Кыргызской Республики Валентина Григорьевна Гилка. Некролог опубликован на аккаунтах Русского театра драмы имени Айтматова, где служила Гилка.

"Ушла от нас великолепная актриса, чудесный человек, великая женщина. Коллектив театра разделяет скорбь семьи усопшей и приносит искренние соболезнования", - говорится в нем.

Церемония прощания состоится в понедельник, 20 декабря, в 10.00 в фойе театра.

Гилка родилась 23 ноября 1941 года в Донецке и была из тех счастливых людей, которые очень рано находят свою дорогу в жизни и не сворачивают с нее до самого конца. "В 1964 году она окончила Харьковский театральный институт и была принята в труппу Закарпатского драматического театра актрисой. Позже была актрисой в Белгородском, Астраханском, Ивановском, Свердловском театрах", - сказано в сообщении.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова Валентина Григорьевна служила с 1975 года, до последних дней продолжая творческую деятельность как актриса, режиссер и продюсер.