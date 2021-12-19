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Умерла икона поп-культуры, автор книги "Секс и ярость" Ева Бабиц

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    19.12.2021, 16:14
Текст:   Олег Усков

17 декабря на 79-м году жизни в Калифорнии скончалась Ева Бабиц, американская масскульт-икона 60-70-х, художница, писательница и журналистка, профессиональная тусовщица.

Об этом передает Deadline со ссылкой на подтверждение от друзей и родственников. Позже появилось уточнение, что Ева умерла в госпитале от хореи Гентингтона. Это генетическое заболевание нервной системы, как правило, начинающееся лет в 30-50 и ведущее к атрофии головного мозга.

Ева Бабиц родилась в 1943 году в Лос-Анджелесе в семье работающего на 20th Century Fox скрипача Сола Бабица и француженки. Отец был русским евреем и близким другом Стравинского, вплоть до того, что Игорь Федорович стал Еве крестным.

Впервые Бабиц бурно заметили в 63-м - на ныне знаменитом фото, где она, будучи обнаженной (и обладая впечатляющими формами), играет в шахматы с (одетым) Марселем Дюшаном. Позже снимок нарекут одним из ключевых моментов современного американского искусства.

Фото было сделано по случаю ретроспективы Дюшана в Художественном музее Пасадены, куратором которой был Уоллер Хоппс, важнейший в этой самой современной культуре субъект, с которым у Евы тогда проистекал нервный роман, один из первых в ее далее крайне обширной коллекции. Забегая вперед заметим, что после перед ней кучно падут Джим Моррисон, братья Руши, Стив Мартин, Харрисон Форд и так далее.

Ева трудилась как независимый художник, создавая обложки для пластинок (Линда Рондстадт, The Byrds, Buffalo Springfield…), публиковалась в Rolling Stone, The Village Voice, Vogue, Cosmopolitan и Esquire, и, начиная с 74-го, выпустила сонм познавательных книжек - откровенные мемуары, романы, рассказы: "Голливуд Евы", "Секс и ярость", "Черные лебеди".

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