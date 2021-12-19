Уникальный армейский мотоцикл показали в динамике на "Моторах войны"

Экспозиции "Моторы войны" в Москве на Рогожском валу приурочена к 80-летию битвы за Москву.

Сегодня в хронологии грандиозного сражения за столицу Советского Союза особый день. Во второй половине декабря германские части под ударами Красной Армии сдавали позиции. Гитлер категорически запретил вермахту отступать. Не помогло, наши все дальше отбрасывали немцев от Москвы, и 19 декабря терпение фюрера лопнуло. С должности главнокомандующий сухопутными войсками был смещен генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич. Командование принял лично Адольф Гитлер.

Формально фон Браухича освободили от службы по состоянию здоровья: якобы из-за проблем с сердцем. На его профессиональная карьера фатально завершилась, генерал-фельдмаршала больше не допускали к военному руководству. А фюрер отныне лично руководил (и соответственно - должен был нести ответственность) за проведение всех наземных операций. И в первую очередь, за штурм Москвы.

Дела фюрера-полководца, как известно, шли хуже, чем у фон Браухича: вермахт побежал от Москвы... В западной оценке причин поражения германских войск традиционно превалируют два фактора: "генерал Грязь" (до начала ноябрьских заморозков) и "генерал Мороз" (всю зиму 1941 - 1942 годов). Ценность выставки на Рогожском валу в том, что ее экспонаты беспристрастно свидетельствуют о реальном техническом раскладе сил сторон. Какая техника использовалась - ту вы и видите. Можете своими глазами оценить дорожный просвет (в армии его называют клиренсом), узнать какие масла и виды топлива использовали. Иди и смотри: изучай, сравнивай, анализируй.

Собственно, не надо быть военным аналитиком, чтобы понять, что и грязь, и мороз в равной степени воздействовали как на вермахт, так и на Красную армию.

Надо ли сравнивать ТТХ германских "Поршей" и "Хорьхов" с советскими полуторками? Можно, но есть вещи поважнее. Что может быть важнее мощности двигателей и видов трансмиссий? Прежде всего сама идея унификации военной автотехники. В СССР по американским лицензиям наладили массовое производство двух типов грузовиков: 1,5 и 3-тонных. На их базе создали широкий модельный ряд техники, включая и специальный транспорт: штабные военные автобусы, авторадиостанции, топливозаправщики и пр. Кстати, штабной автобус ГАЗ-05-193 на шасси грузовика ГАЗ-ААА в экспозиции представлен. Производства 1936 года, один из 194 выпущенных. Из-за такого количества долгое время считалось, что до наших дней не дожил ни один. Но случилось чудо, в руки известного реставратора Игоря Шишкина попал остов непонятного происхождения, найденный на садовом участке в Ленобласти. Оказалось - он! На реставрацию ушло 3 года. Как итог - уникальный автобус можно увидеть и даже потрогать.

… Строго говоря, в 1941 году наши грузовики трудно было назвать верхом технического совершенства, но унификация и относительная техническая простота позволила СССР производить автотехнику с минимальными затратами в огромных количествах. Реалии войны: машина нужна здесь и сейчас, технические фантазии вторичны.

Вермахт же использовал огромный модельный ряд автотехники. Часто это были передовые и совершенные конструкции, но отсутствие унификации съедало небезграничные ресурсы Германии. От того, что на Гитлера работала большая часть автопромышленности покоренной Европы, ситуация не становилась проще. Итог закономерен: немецкой пехоте жестоко не хватало грузовиков, артиллеристам - тягачей.

И вообще, товарищи кинематографисты, правильно создавайте образы немецко-фашистских захватчиков! Не увлекайтесь стереотипами, не надо каждому немецкому солдату вкладывать в руки автомат. В немецком пехотном взводе было всего четыре пистолета-пулемета. В дивизии всего 770 автоматчиков. Сравните: в каждой пехотной дивизии вермахта имелась ветеринарная рота: 330 бойцов. Ну и совсем не лишний штрих: в каждой пехотной дивизии вермахта по штату около 5,5 тысяч коней, из которых 1700 это верховые!

Когда лошадка буксирует пушку, повозку или полевую кухню, то это привычная картина всех армий того времени. Но верховая - это иное. В каком-то смысле они к нам не просто вторглись на хрестоматийных "Тиграх" (которых в битве за Москву не было вообще), они прискакали брать Москву.

Чем завершились те скачки - известно. И генералы Грязь с генералом Морозом не при чем.

А что до технического совершенства немецкого автопрома, то любое неожиданное наступление на немецкие позиции часто давало интересный эффект. В ремонтных подразделениях вермахта советским солдатам доставались богатые трофеи. Неоправданно многочисленный модельный ряд автомашин и мотоциклов (было много чешских, французских, итальянских машин, а также трофейная техника британской армии из Дюнкерка) требовал астрономического ассортимента запчастей. С их поставками даже педантичная немецкая логистика не справлялась. Суровая плата за отсутствие унификации.

Впрочем, выставка - не только серьезная аналитика и размышления на уровне военных историков. Это еще и увлекательный мир техники, невероятные судьбы машин. Вот "Мерседес-Бенц", грузовик 1941 года выпуска. Вермахт потерял этот "мерс" во время боев в Нормандии в 1944-м. Достался в качестве трофея французам, служил во французской армии. Закончил путь на свалке, где его обнаружил человек, разбирающийся в машинах. А сегодня он в коллекции организатора "Моторов войны" Вячеслава Лена. Изюминка машины: ее продавали и покупали, но 70 лет никто не пытался завести его двигатель, 112-сильный 6-цилиндровый "Мерседес". А когда наконец попробовали - завелся с пол-оборота.

Но это в основе идеи "Моторов войны": почти все раритеты должны быть восстановлены до ходового уровня. Летом экспозиция становится захватывающим шоу: в районе подмосковной Чернологовки техника выходит на лесную трассу: марш-бросок в условиях максимально приближенных в боевым. Сейчас, зимой, так называемым "динамическим показам" подвергают лишь отдельные раритеты. В эту субботу Вячеслав Лен катал детей (не своих, а всех желающих) на уникальном французском армейском мотоцикле Gnôme & Rhône AX 2-RM. Такие служили во французской армии, потом попали в вермахт. Gnôme & Rhône применялись на советско-германском фронте с лета 1941 года, есть снимки этих мотоциклов и в Красной армии. Но это был уже двойной трофей: сначала немцы отобрали эти байки у французов, потом наши - у немцев.

На прошлой неделе посетителей "Моторов" катали на раритетном ГАЗ-64. Ну а чем удивят на следующие выходные - пока интрига.