Журналист предрек США еще два года безумия

Американский журналист Скотт Макконнелл предрек США еще два года безумия. Свои выкладки он изложил в обширной статье на страницах издания The American Conservative.

Как обратил внимание обозреватель, "у экстремистских политических циклов есть естественная продолжительность жизни". Например, во Франции между штурмом Бастилии и термидорианским переворотом (арестом и казнью Максимилиана Робеспьера и его сторонников) прошло пять лет, еще через пять лет равновесие было восстановлено.

Такой же по длительности период безумия, по мнению Макконнелла, ждет США. По его словам, отчет ведется с 2014 года, когда в СМИ "произошел всплеск статей о расе, равенстве и превосходстве белых", что в итоге вылилось в "черный расизм", то есть появление движения Black Lives Matter. Весь этот феномен автор называет "пробуждением", а его сторонников "пробужденными".

"Никогда в истории Америки не уделялось столько энергии увольнению людей за выражение своего мнения", - обращает внимание журналист на последствия разразившегося безумия. Последние годы просто пронизаны стремлением свергнуть превосходство белых, причем активное участие в этих процессах принимаю сами белые. С другой стороны, распространяются идеи, что стандарты поведения не распространяются на темнокожих американцев.

Одной из пострадавших сторон этих процессов стала полиция. Информационная война против нее велась годами, стражей порядка обвиняли в систематическом угнетении темнокожих, якобы имевшем месте геноциде. Однако, как пишет автор, "это была ложь - количество невооруженных чернокожих американцев, убитых полицией, невелико, не непропорционально количеству белых людей, убитых полицией, и бесконечно мало по сравнению с количеством чернокожих, убитых черными преступниками".

На фоне протестов после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе даже было упразднено полицейское управление, и количество убийств выросло на 50 процентов. В целом же 2020 году был отмечен 30-процентный рост убийств, это самый большой всплеск с тех пор, как ведется статистика.

Примечательно, что мигрантов из стран Азии, Латинской Америки не волнуют исторические взаимоотношения белых и темнокожих американцев. Опросы показывают, что латиноамериканцы равнодушно относятся к движению Black Lives Matter, отмечает Макконнелл.

По словам журналиста, "пробужденных" - около 6 процентов населения, этого недостаточно для того, чтобы контролировать страну. К тому же сознание простых американцев начинает меняться, радикальные идеи им больше не интересны. Но для окончательного успокоения еще нужно время.