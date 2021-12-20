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28-летнего музыканта Drakeo The Ruler зарезали на рэп-шоу в США

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    20.12.2021, 11:22
Текст:   Олег Усков

Лос-анджелесский рэп-исполнитель Drakeo The Ruler скончался утром в воскресенье после того, как получил в субботу вечером ножевые ранения на масштабном музыкальном жанровом шоу в родном городе.

Как передает Deadline, инцидент произошел во время концерта Once Upon a Time in LA около 20.40, когда рэпер "подвергся нападению группы лиц, получив серьезные травмы".

На место тут же прибыли парамедики, а также полиция Лос-Анджелеса и силы Калифорнийского дорожного патруля "в полной боевой выкладке" - "дабы удержать ситуацию под контролем". Отмечено, что никаких арестов пока произведено не было.

Концерт проходил на стадионе Banc of California. Были запланированы выступления таких величин, как Snoop Dogg, Ice Cube, Cypress Hill и 50 Cent. При этом после случившегося Snoop Dogg и 50 Cent отказались выходить на сцену.

Настоящее имя Drakeo The Ruler Даррелл Колдуэлл. Родился в Лос-Анджелесе 1 декабря 1993-го. Дебютный микстейп выпустил в октябре 2015-го.

Начиная с 2017-го Колдуэлл неоднократно арестовывался за незаконное хранение оружия, убийство первой степени, преступный сговор с целью убийства и так далее. Причем все эти вехи артист обстоятельно освещал в своих композициях, частично - из застенков. В прошлом году певца оправдали, но окружной прокурор выдвинул повторные обвинения.

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