Доктор наук рассказала, какие люди более склонны к зависимому поведению

Передается ли зависимое поведение по наследству? Почему ученые в первую очередь должны изучать состояние трезвости, а не зависимости? И как понять, идете ли вы в своей жизни по пути к зависимости или все же держитесь в пространстве трезвости? Об этом "Российской газете" рассказала доктор психологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель Центра развития цифровых клиник и разработчик программы города Москвы "Беззависимости" Виктория Аршинова.

Передается ли склонность к зависимому поведению по наследству?

Виктория Аршинова: Современная наука и наша повседневная жизнь часто свидетельствуют о том, что зависимость как болезнь (алкоголизм, наркомания, токсикомания, игромания, зависимость от компьютерных игр и соцсетей), как личностная проблема (зависимый человек), как особенность поведения (человек, выполняющий волю других людей), не всегда передается по наследству. Наиболее часто сегодня клиенты обращаются к специалистам с проблемами зависимости от потребления психоактивных веществ и чрезмерного увлечения компьютерными играми, утверждая, что в их семье не было и нет таких проблем.

Если принять во внимание тот факт, что в среднем популярность наркотиков, алкоголя, табака, соцсетей и компьютерных игр различается от страны к стране, то мы увидим, что при всех различиях потребности в лечении зависимости на каждом континенте очень похожи. Сегодня определены особенности базовых наркотиков, доз алкоголя, частоты сессий обращения к соцсетям или длительности по времени нахождения за онлайн-играми. Эти особенности разработаны и признаются многими странами, международными исследовательскими организациями и профессиональными сообществами.

Определив базовые агенты зависимости, мы увидим, что именно посредством влияния этих агентов человек переходит из периода, когда зависимости нет, в период жизни, где зависимость проявляет себя как болезнь. Каждый из этих агентов, воздействуя различными путями, вызывает одно и то же состояние - опьянение, которое изменяет сознание человека, и когда опьянение заканчивается, то к человеку возвращается трезвость.

И хотя вопрос о зависимости исследуется учеными достаточно давно, начиная с рубежа XIX-XX веков, до сих пор к изучению "трезвости" как явлению применяется очень осторожный подход. Лоббистские и активные информационные кампании низвели понятие "трезвости" до состояния "после опьянения" или "жизни в трезвости после зависимости".

Получается, что для того, чтобы лучше понять феномен зависимости, необходимо прежде всего изучить состояние трезвости?

Виктория Аршинова: В настоящее время о том, что трезвость дана нам с рождения, сообщают многие ученые.

Зависимость, хотя ее часто рассматривают как расстройство личности и поведения, также можно рассматривать как всемирную эпидемию, которая имеет на вооружении эволюционные, генетические, физиологические и средовые факторы, контролирующие зависимое поведение. Кратко можно ответить, что у такого наследия нелинейная история.

Дело в том, что мы, говоря о зависимости, априори рассказываем о повреждении трезвости. Если нас интересует вопрос о том, как передается зависимость от поколения к поколению, значит ли это, что, в первую очередь, мы хотим узнать: а как передается трезвость?

Современные ученые пришли к выводу, что зависимость с позиции поведенческого и личностного расстройства, - это последствия разрушения структуры трезвости. Можно провести аналогию с травмами конечностей или ожогами и ответить на вопрос: как эти травмы передаются по наследству? Мы четко ответим, что степень повреждения обусловлена прочностью костно-мышечного аппарата или плотности и восстановления кожных покровов самого человека и его родителей, бабушек и дедушек.

Что такое трезвость с научной точки зрения? И как можно описать это состояние на уровне ощущений?

Виктория Аршинова: С научной точки зрения трезвость понимается как сложная многоуровневая система равновесных состояний человека. Такая система организована на уровне биохимических и психофизиологических процессов функционирования мозга (телесном), на личностном и поведенческом уровне (психологическом), на уровне межличностных отношений (социальном), и на уровне ценностно-смысловых процессов (духовно-нравственном).

Внешняя трезвость представляется в форме спокойствия, уравновешенности собранности и выполнение взятых на себя обязательств.

Внутри себя человек ощущает трезвость особым образом: как состояние умиротворения и наполненности жизни с приятным чувством радости, легкости. Трезвость как система устойчивого развития личности передается от поколения к поколению. Она позволяет влиять на многие жизненно важные состояния здесь-и-сейчас, определяет траектории развития здоровья, нормы, благополучия, определяет качество жизни человека, семьи и общества в целом.

Каким образом трезвость передается по наследству?

Виктория Аршинова: Трезвость как новообразование психики формируется длительное время: начиная с периода оплодотворения и заканчивая своё развитие к 33-35 годам. За ее сохранность и передачу по наследству в большей степени ответственна материнская линия. Известно, что женское начало создано для сохранения устойчивости в нас и окружающем мире.

В связи с чем мы выходим из состояния трезвости? Что этому способствует?

Виктория Аршинова: Как и все системы человека трезвость можно нарушить различными факторами. В первую очередь это неконтролируемые эмоции самого человека и окружающих его людей. Неуправляемые потребности, также влияют на сохранность и качество развития трезвости. И конечно же психоактивные вещества, наркотические и психотропные средства постепенно разрушают трезвость и приводят к различным видам зависимости.

Среди многих подходов к диагностике, профилактике и лечению зависимости изучение основы развития трезвости дало бы нам лучшее понимание, поскольку трезвость, личность, поведение и влияние психоактивных веществ с ними тесно взаимосвязаны. Наш долг как ученых - исследовать основы устойчивого развития личности, как важнейшего феномена, противостоящего зависимости, чтобы выявить основные причины, а не продолжать сосредотачиваться исключительно на физиологических, психических признаках и глобальной активности эпидемии зависимости.

Слишком часто лечение зависимости работает просто для облегчения симптомов, имея дело с преодолением физиологической зависимости и преодолением симптомов абстиненции, когда организм приспосабливается к независимому состоянию гомеостаза. Тем не менее, мы должны не только концентрироваться на этом аспекте зависимости при рассмотрении программ лечения и профилактики. Мы должны принять во внимание, что сражаемся не только с физиологией и психологией зависимости, но глубоко понимаем объект, который необходимо восстанавливать.

По каким признакам можно определить, что человеку угрожает скатывание в зависимое поведение?

Виктория Аршинова: Чтобы определить, идет ли человек в своей жизни по пути к зависимости или все же держится в пространстве трезвости, необходимо обратить внимание на время длительности собственных беспокойных состояний. Среди них - нарушения комфортности, тревожности, раздражительности, конфликтности, частота смены событий в вашей жизни. Определите отрезок времени, на протяжении которого вы оцените свой путь, например, вы будете оценивать беспокойство в течении суток или недели, месяца и т.д. Если время всех беспокойных состояний более 1/4 времени бодрствования, то будьте осторожны! Ваш путь лежит в направлении зависимого поведения! Заботьтесь о своем спокойствии и спокойствии вашей семьи, рабочего коллектива! Это самый надежный спутник на пути к полноценной счастливой жизни!