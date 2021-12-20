Закон Республики Хакасия от 17 декабря 2021 года № 116-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 08 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 43 660 006 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 46 720 887 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 3 060 881 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 43 356 364 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 43 016 687 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 45 831 039 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 878 000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 45 076 747 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 760 000 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2023 год в сумме 2 474 675 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 060 060 тыс. рублей.

3. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Республики Хакасия на 2022 год в сумме 285 914 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Республики Хакасия на 2023 год в сумме 97 873 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 26 267 тыс. рублей.

5. Установить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 26 336 673 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей;

2) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 28 811 348 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2025 года в сумме 30 871 408 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Формирование доходов республиканского бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов формируются за счет:

1) федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов - в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия;

2) федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов и сборов, а также в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - в соответствии с нормативами распределения, установленными законодательством Российской Федерации;

3) региональных налогов, сборов и иных платежей (в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам) - в соответствии с нормативами распределения согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) неналоговых доходов - в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.

2. Утвердить доходы республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2022 год - в сумме 5 576 391 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 5 519 207 тыс. рублей и на 2024 год - в сумме 5 738 261 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Хакасия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Республики Хакасия

Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Хакасия:

1) на 2022 год - в сумме 2 985 302 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 3 735 883 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 3 556 511 тыс. рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств Республики Хакасия

Установить с 01 января 2022 года:

1) тарифные ставки специалистам республиканских государственных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, с повышающим коэффициентом 1,25;

2) должностной оклад Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия в размере 29 539 рублей.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств Республики Хакасия и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить с 01 января 2022 года размер индексации:

1) государственного пособия на ребенка в Республике Хакасия, предусмотренного статьей 4 Закона Республики Хакасия от 09 ноября 2004 года № 78 "О государственном пособии на ребенка в Республике Хакасия", равным 1,041;

2) ежемесячного пособия членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, других государственных органов исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), предусмотренного статьей 2 Закона Республики Хакасия от 31 мая 2011 года № 47-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, других государственных органов исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)", равным 1,041.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия

Установить, что порядок осуществления бюджетных инвестиций, а также порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия в форме капитальных вложений в основные средства республиканских государственных учреждений и республиканских государственных унитарных предприятий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг:

1) в случаях регулирования цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

2) в иных случаях, предусмотренных в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета.

2. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия или нормативными правовыми актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Хакасия.

Статья 9. Субсидии некоммерческим организациям (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия или нормативными правовыми актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Хакасия.

Статья 10. Гранты в форме субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что за счет республиканского бюджета могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия или Правительства Республики Хакасия грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Хакасия по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

2. Порядок предоставления грантов, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи.

Статья 11. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам

1. Установить, что в 2022 году в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению (если иное не установлено законодательством) подлежат следующие средства:

1) источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из республиканского бюджета:

а) авансы и расчеты по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000 тыс. рублей и более;

б) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения исполнения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета республиканскому бюджету в целях софинансирования расходных обязательств по поддержке отраслей сельского хозяйства, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии.

2. Требования, установленные частью 1 настоящей статьи, не распространяются на государственные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры), заключенные до 1 января 2022 года.

Статья 12. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия

1. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия (далее - муниципальные образования) на 2022 год в сумме 15 874 668 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 936 492 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 860 224 тыс. рублей, в том числе:

1) дотации из республиканского бюджета на 2022 год в сумме 1 546 488 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 420 908 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 420 908 тыс. рублей, из них:

а) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия на 2022 год в сумме 295 237 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 295 237 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 295 237 тыс. рублей;

б) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 600 507 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей;

в) иные дотации на 2022 год в сумме 650 744 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 125 671 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 125 671 тыс. рублей;

2) субсидии из республиканского бюджета на 2022 год в сумме 4 109 058 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 000 147 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 320 355 тыс. рублей;

3) субвенции из республиканского бюджета на 2022 год в сумме 9 768 335 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 090 516 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9 665 666 тыс. рублей;

4) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2022 год в сумме 450 787 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 424 921 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 453 295 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

1) дотаций из республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) субсидий из республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону;

3) субвенций из республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону;

4) иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено частью 3 настоящей статьи) утверждается Правительством Республики Хакасия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Утвердить значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности, принимаемого в качестве критерия выравнивания, используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия, на 2022 год в размере 0,6, на 2023 год в размере 0,6, на 2024 год в размере 0,6.

6. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета на 2022 год в сумме 485 316 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 485 316 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 485 316 тыс. рублей.

Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год в размере 2 651 рубль 06 копеек на человека, на 2023 год в размере 2 651 рубль 06 копеек на человека, на 2024 год в размере 2 651 рубль 06 копеек на человека.

7. Установить, что Министерство финансов Республики Хакасия заключает с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Республики Хакасия.

8. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета при исполнении расходных обязательств муниципального образования, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты.

9. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляют полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета при исполнении расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 13. Субвенции федеральному бюджету из республиканского бюджета

Утвердить объем субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета федеральному бюджету на основании соглашения, заключенного между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия, о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Республики Хакасия от 17 декабря 2008 года № 91-ЗРХ "Об административных правонарушениях", на 2022 год в сумме 409 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 409 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 409 тыс. рублей.

Статья 14. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований

1. Установить, что расчетные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия частично заменяются дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия от налога на доходы физических лиц:

1) на 2022 год - в размере 2 040 091 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в размере 2 086 310 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в размере 2 150 740 тыс. рублей.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 15. Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований

1. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляемых в республиканский бюджет, за исключением доходов от указанных акцизов, зачисляемых в республиканский бюджет по нормативам распределения в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с нормативами, установленными частью 1 настоящей статьи, являются источниками формирования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.

Статья 16. Методики распределения отдельных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям

Утвердить методики распределения субвенций из республиканского бюджета муниципальным образованиям согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 17. Взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов

Взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета местным бюджетам, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Республики Хакасия в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 18. Государственные внутренние заимствования Республики Хакасия и государственный внутренний долг Республики Хакасия

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Установить, что от имени Республики Хакасия право осуществления государственных внутренних заимствований Республики Хакасия принадлежит Министерству финансов Республики Хакасия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Министерство финансов Республики Хакасия в процессе управления государственным долгом Республики Хакасия вправе определять формы, виды и условия размещения долговых обязательств Республики Хакасия и осуществлять все необходимые действия, связанные с осуществлением заимствований и обслуживанием долговых обязательств Республики Хакасия, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Хакасия в 2022 году в сумме 660 477 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 680 477 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 442 477 тыс. рублей.

Статья 19. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.О.Коновалов







