Указ главы Республики Калмыкия от 20 декабря 2021 года № 187 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 октября 2021 года № 26 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 14 декабря 2021 года № 38 "О значении показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019 на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 157, от 7 июля 2020 года № 171, от 10 июля 2020 года № 174, от 24 июля 2020 года № 180, от 7 августа 2020 года № 188, от 21 августа 2020 года № 193, от 3 сентября 2020 года № 197, от 4 сентября 2020 года № 198, от 15 сентября 2020 года № 205, от 18 сентября 2020 года № 223, от 2 октября 2020 года № 241, от 16 октября 2020 года № 251, от 21 октября 2020 года № 253, от 30 октября 2020 года № 272, от 13 ноября 2020 года № 296, от 27 ноября 2020 года № 312, от 11 декабря 2020 года № 314, от 23 декабря 2020 года № 360, от 15 января 2021 года № 3, от 11 февраля 2021 года № 11, от 12 марта 2021 года № 43, от 26 марта 2021 года № 57, от 9 апреля 2021 года № 61, от 7 мая 2021 года № 77, от 28 мая 2021 года № 89, от 18 июня 2021 года № 103, от 16 июля 2021 года № 117, от 13 августа 2021 года № 135, от 24 сентября 2021 года № 146, от 25 октября 2021 года № 169, от 26 ноября 2021 года № 178) следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Запретить проведение на территории Республики Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пунктах 1.5, 1.6 настоящего Указа, а также спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Калмыкия на 2021 год, театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при одновременном соблюдении следующих условий:".

1.2. в подпункте 1 пункта 1.4:

слова "(для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев)" исключить;

слова "выданного не ранее чем за три календарных дня" заменить словами "выданного не ранее чем за 48 часов".

1.3. дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержания:

"1.5. Установить, что организация и проведение новогодних мероприятий в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования осуществляются при соблюдении следующих условий:

недопущение проведения мероприятий с участием различных групп лиц (классов, групповых ячеек, отрядов и иных), а также мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;

обеспечение соблюдения санитарных требований и выполнения противоэпидемических мероприятий (использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), дезинфекция, осуществление термометрии участников мероприятий, наличие у работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятий, QR-кода и медицинских документов, указанных в пункте 1.4 настоящего Указа), установленных Роспотребнадзором, Управлением Роспотребнадзора по Республике Калмыкия.

1.6. Установить, что проведение мероприятий, связанных с празднованием Нового года в ресторанах, кафе, барах и прочих объектах общественного питания осуществляется при соблюдении следующих условий:

численность участников мероприятий до 70 % от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводятся мероприятия;

обеспечение соблюдения санитарных требований и выполнения противоэпидемических мероприятий (использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), дезинфекция, осуществление термометрии

участников мероприятий, наличие у работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятий, QR-кода и медицинских документов, указанных в пункте 1.4 настоящего Указа), установленных Роспотребнадзором, Управлением Роспотребнадзора по Республике Калмыкия.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков







